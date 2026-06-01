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    首頁 > 政治

    普發現金奏效！ 關西5月人口增加1492人 2席議員可望保住

    2026/06/01 11:11 記者黃美珠／新竹報導
    關西鎮代會主席羅仕典（面對鏡頭第2排坐者右）5月22日一槌定音，支持公所提案的普發「石油津貼」5000元後，帶動1492人入籍關西。（記者黃美珠攝）

    關西鎮代會主席羅仕典（面對鏡頭第2排坐者右）5月22日一槌定音，支持公所提案的普發「石油津貼」5000元後，帶動1492人入籍關西。（記者黃美珠攝）

    新竹縣關西鎮普發5000元「石油津貼」衍生的議員席次保衛戰，今天戰報顯示，關西5月總人口成長1492人，扣除原住民鄉親，總數衝到2萬7444人。反觀「對手」竹東鎮的總人口數比起4月少了175人，以每1萬6898人中應選1席議員換算，也就是用基本人口數除選舉區人口總數的商來看，關西有望保住2席，但實際結果仍待中央選舉委員會8月20日公告。

    關西鎮代會在5月22日通過公所普發現金的提案，明訂5月29日前設籍關西者可領5000元，短短約5天吸引超過1300多人遷入，關西所、會事前盤點，只要人口增加超過800人，關西（第4）選區現有2席議員就可望能保住。後知後覺的竹東五峰（第8）選區議員們氣得跳腳抗議，因為相對於關西，竹東五峰選區反而會在議會少一席，檢方為此也分案要調查釐清有無不法。

    對此，新竹縣選委會表示，縣市議員選區的劃分和席次多少，權責都在中選會，就連今天最新的人口消長狀況，中選會也不需縣選委會上報，直接就能從各縣市戶役政資料掌握。並依法，根據5月底的人口數決定各選區席次，且於8月20日公告，縣選委會完全無從置喙。

    根據今天最新戶政資料顯示，關西4月扣除原住民後的總人口有2萬5952人，5月份成長為2萬7444人，增加了1492人。竹東五峰選區部分，對於選區席次變化有決定性影響的竹東鎮，扣除原住民身分的鄉親後，4月總人口數是9萬7796人，5月份變成9萬7621人，不增反減。

    關西鎮代會主席羅仕典（面對鏡頭第2排坐者右）領導的鎮代會，5月22日支持公所提案的普發「石油津貼」後，短短1週，帶動了1492人入籍關西。（記者黃美珠攝）

    關西鎮代會主席羅仕典（面對鏡頭第2排坐者右）領導的鎮代會，5月22日支持公所提案的普發「石油津貼」後，短短1週，帶動了1492人入籍關西。（記者黃美珠攝）

    新竹縣選委會強調，縣市議員選區的劃分和席次的分配，權責在中選會，他們無權置喙。（記者黃美珠攝）

    新竹縣選委會強調，縣市議員選區的劃分和席次的分配，權責在中選會，他們無權置喙。（記者黃美珠攝）

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