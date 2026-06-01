入口網站2.76萬人投票 民調輸江啟臣3成、何欣純:有可能機器人投？

民進黨台中市長參選人何欣純（中）強調，網路投票可能是機器人投票，尊重媒體民調作為參考。（記者黃旭磊攝）

民進黨台中市長參選人何欣純上午會同24席黨籍市議員，在市政辦公室宣布啟動跑168場「六星市政168巡迴說明會」，在場媒體針對入口網站《Yahoo奇摩》，進行「2026年九合一選舉，你看好誰當選台中市長？」網路投票，有42.1%的網友看好江啟臣當選，12.1%看好何欣純，對此，何欣純說，網路投票可能是機器人投票，尊重媒體民調作為參考。

《Yahoo奇摩》針對「2026年九合一選舉，你看好誰當選台中市長？」進行網路投票，截至6月1日早上，42.1%的網友看好江啟臣當選台中市長，12.1%看好何欣純、4.2%其他，值得注意的是，41.6%回答不知道／沒意見，顯示仍有近半民意尚未表態。

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何欣純由24席黨籍市議員及多名參選新人，及台中市議會黨團總召周永鴻陪同，在南屯區市政辦公室宣布，將在5個月內，跑168場「六星市政168巡迴說明會」。

何欣純會後回答媒體提問強調，任何民調或網路民調，都是尊重的媒體參考，網路投票的人到底來自哪裡？或是機器人投票也不知道，還是要尊重媒體民調動作作為參考。

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