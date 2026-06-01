遭諷「天候不佳不能打仗」 軍事專家為海鯤號平反

海鯤號不畏嘲諷持續推進海測進度。（記者李惠洲攝）

海鯤號上月29日因天候不佳延測，遭酸民諷「天候不佳不能打仗」，軍事專家紀東昀今（1）日到現場為海鯤號加油及平反，他指出，海鯤號仍在測試中，並不是完成戰備的軍艦，測試環境變數愈少愈好，所得到的參數會更為精確，肯定台船「安全第一」的決定。

海鯤號上月29日因颱風外圍環流影響，臨時取消第十五次海測計畫，延至今日舉行，延測引來酸民嘲諷「天候不佳不能打仗」、「怕水」。

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紀東昀說明，潛艦海測並非單打獨鬥，周邊還需要海巡及海軍其他艦艇協同戒護，颱風外圍環流不僅致海象惡劣，更會帶來漂流木、貨櫃等不可預期的隱形外力衝突。

針對「天候不佳不能打仗」嘲諷，紀東昀反擊說，即使是正式作戰，天候也是海空軍出勤的首要考量因素，如同二戰時期的諾曼地登陸，也是精確抓準兩個氣旋入侵中間的空檔才能成功。

他強調，改海鯤號仍是測試中的軍艦，不是完成戰備的軍艦，酸民說海鯤號「怕水」，其實是以安全為主要考量，且測試計畫中需要完整數據，環境變數愈少愈好，數據會更為精確，上週五延測是非常正常的事情，不會影響交艦進度。他說，只要耐航與深潛等最後幾項科目順利過關，從7月至9月都可能是交艦時機點。

至於海鯤號海測進度，紀東昀研判今天做耐航及更大深度測試的準備，由於之前調校超過半個月以上，今天會作較小規模調校，讓所有測試人員複習相關測試進度及設備操作，這星期應該就會安排耐航的跨夜測試，可能是兩天一夜或三天兩夜，可以驗證潛艦航行過程的耗電狀況，及儀器在不同深度、長期工作下表現。

紀東昀為海鯤號延測遭譏諷平反。（取自網路社群）

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