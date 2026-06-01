5星市長要多一顆星 何欣純啟動168場6星政見說明

民進黨台中市長參選人何欣純（中，粉紅外套）由黨籍議員陪同，宣布啟動六星市政168巡迴說明會」。 （記者黃旭磊攝）

民進黨台中市長參選人何欣純上午會同24席黨籍市議員，在市政辦公室宣布將在5個月內，跑168場「六星市政168巡迴說明會」，何欣純在場發表近半小時政見，強調「5星市長要多一顆星」，6星政見不只是口號，而是能夠實現政見。

何欣純由24席黨籍市議員及多名新人參選陪同，今天（1日）上午在南屯區市政辦公室發佈六星市政說明，經台中市議會黨團總召周永鴻引言，批評現任市長盧秀燕施政不力「讓何欣純來做」後，何欣純強調，過去半年來，拜訪台中625個里長拜訪超過一半以上，也經議員協助在29區辦過超過50場說明會，即日起啟動市政巡迴說明會。

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在場29區民進黨議員及多名新人參選人高喊「市政168，台中一路發」口號，宣布啟動六星市政168說、台中創新一路發說明會，首場在今晚（1日）由市議員張玉嬿與蔡耀頡協助，在太平車籠埔廣興宮舉辦，接著在大里，何欣純強調是「屯區女兒、海線媳婦」，接下來會在清水、山線等山海屯城巡迴舉辦說明。

何欣純說，自詡若能當選市長要不只是5星，「還要多一顆星」，為台中市民帶來福利與產業發展，台中是生活首選之都，會繼續努力拜訪基層、傾聽民意發現市政問題找解方幫市民解決問題，讓大家好生活，而平民化可行口號不只是口號，而是能夠實現政見。

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