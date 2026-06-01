為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    5星市長要多一顆星 何欣純啟動168場6星政見說明

    2026/06/01 10:23 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市長參選人何欣純（中，粉紅外套）由黨籍議員陪同，宣布啟動六星市政168巡迴說明會」。 （記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市長參選人何欣純（中，粉紅外套）由黨籍議員陪同，宣布啟動六星市政168巡迴說明會」。 （記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市長參選人何欣純上午會同24席黨籍市議員，在市政辦公室宣布將在5個月內，跑168場「六星市政168巡迴說明會」，何欣純在場發表近半小時政見，強調「5星市長要多一顆星」，6星政見不只是口號，而是能夠實現政見。

    何欣純由24席黨籍市議員及多名新人參選陪同，今天（1日）上午在南屯區市政辦公室發佈六星市政說明，經台中市議會黨團總召周永鴻引言，批評現任市長盧秀燕施政不力「讓何欣純來做」後，何欣純強調，過去半年來，拜訪台中625個里長拜訪超過一半以上，也經議員協助在29區辦過超過50場說明會，即日起啟動市政巡迴說明會。

    在場29區民進黨議員及多名新人參選人高喊「市政168，台中一路發」口號，宣布啟動六星市政168說、台中創新一路發說明會，首場在今晚（1日）由市議員張玉嬿與蔡耀頡協助，在太平車籠埔廣興宮舉辦，接著在大里，何欣純強調是「屯區女兒、海線媳婦」，接下來會在清水、山線等山海屯城巡迴舉辦說明。

    何欣純說，自詡若能當選市長要不只是5星，「還要多一顆星」，為台中市民帶來福利與產業發展，台中是生活首選之都，會繼續努力拜訪基層、傾聽民意發現市政問題找解方幫市民解決問題，讓大家好生活，而平民化可行口號不只是口號，而是能夠實現政見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播