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    首頁 > 政治

    國民黨中市議員雖完成提名 但有3選區未獲提名者仍堅持參選到底

    2026/05/31 07:00 記者蘇金鳳／台中報導
    前國民黨中市黨部副主委張書華（右三）傳出要繼續參選到底。（翻攝張書華臉書）

    前國民黨中市黨部副主委張書華（右三）傳出要繼續參選到底。（翻攝張書華臉書）

    國民黨台中市議員選舉，市黨部提名34席，不過，有多位有意參選的黨員，仍積極的進行拜票，像是大里霧峰的鄭伯其、太平的張書華及東南區的周啟揚，並未有退選的跡象，而且在選區積極拜票，鄭伯其及周啟揚更強調參選到底，至於張書華日前還自行民調，據了解，他仍有其拜票活動預計也會參選到底。

    對此，國民黨中市黨部副主委陳明振表示，市黨部提名都是依照黨的提名辦法，沒有黑箱，尊重未被提名的黨員持續競選活動，但是最後正式登記確定有登記的行為，也會依黨紀處分。

    雖然國民黨台中市黨部已將34席提名的名單提交黨中央，但因為此次有多位選區的新人認為市黨部提名，未給新人機會，決定繼續參選，尤其大里霧峰、太平及東南區3選區，市黨部更決定以徵召方式提名，不過有意參選的黨員仍不放棄。

    其中，大里區立仁里長鄭伯其雖未提名，但持續在大里霧峰選區拜票。他強調，這次提名，新人連登記的資格都沒有，非常扯，他決定參選到底，但尊重黨的制度，因此爭取黨的報准參選，要讓大里霧峰國民黨能多一席。

    另外，素人黨員周啟揚表達要參選東南區，雖然未被提名，但周啟揚也是動作頻頻，仍然四處拜票，周啟揚堅決表示參選到底，他在地方跑，地方人士反映出地方仍需要一席年輕議員承接服務量能，持續注入新世代的力量。

    另一位前中市黨部副主委張書華日前自己進行太平區的民調，據了解，民調分數還不錯，而張書華也未因未獲黨提名而放棄，仍是四處拜票；地方人士盛傳，張書華認為太平可以多一席，可助江啟臣擴大「屯區」戰果，預料也是堅持參選不會臨陣退縮。

    大里區立仁里長鄭伯其（前）強調參選到底。（鄭伯其提供）

    大里區立仁里長鄭伯其（前）強調參選到底。（鄭伯其提供）

    政治素人周啟揚到處拜票，強調參選東南區市議員決心。（ 周啟揚提供）

    政治素人周啟揚到處拜票，強調參選東南區市議員決心。（ 周啟揚提供）

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