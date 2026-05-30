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    首頁 > 政治

    馬辦家變越演越烈 他揭關鍵原因：中共想要一批新的國民黨談判代表

    2026/05/30 16:03 即時新聞／綜合報導
    導演王小棣表示，馬英九基金會的大家都辛苦了，最主要的原因還是「中華人民共和國想要的新的一批國民黨談判代表」。（資料照）

    導演王小棣表示，馬英九基金會的大家都辛苦了，最主要的原因還是「中華人民共和國想要的新的一批國民黨談判代表」。（資料照）

    馬英九基金會風波不斷，不僅馬英九基金會昨（29日）對前執行長蕭旭岑、王光慈提起刑事告訴，王光慈的母親也揚言舉發職場霸凌等。對此，導演王小棣表示，馬英九基金會的大家都辛苦了，最主要的原因還是「中華人民共和國想要新的一批國民黨談判代表」。

    王小棣在臉書發文指出，馬英九基金會現在出現收錢、清白、失憶、想換新老板等問題，這些事情如果現任國民黨主席鄭麗文當的夠久，以後也會碰到，最簡單的事情是不是：馬英九主張的「堅持中華民國」是中華人民共和國不允許的，因此「中華人民共和國想要的新的一批國民黨談判代表」。

    王小棣表示，而中華人民共和國想要的人選必須是：可以因為「和平」放棄中華民國國籍、可以對台灣的民主法治自由等，聳聳肩不以為意、可以因為討厭民進黨寧做中國人的人。

    王小棣嘆：「你以為這只是這個基金會的事嗎？你以為都只是看國民黨的好戲嗎？你不知道中國共產黨認為它代表你，也不准你不讓它代表你嗎？」

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