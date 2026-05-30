賴總統向青年學子「國情報告」 18歲成年禮金有望領更多

總統賴清德30日出席「2026《今週刊》總統與青年論壇『世界不一YOUNG 未來我開創』」，與青年學生交流分享。（記者方賓照攝）

總統賴清德今（30日）出席「世界不一YOUNG 未來我開創」總統與青年論壇，向現場高中職學生進行國情報告。賴除分享經濟成績，並說明「0到18歲成長津貼」等多項政策，每人每月可獲新台幣5千元，累計18年共撥發108萬元，其中36萬元由政府預存並投資，若操作順利則可望領回更多錢。

賴清德表示，他致力於發展經濟，感謝全國人民、百工百業共同努力，稅收增加除了可提供保護國家的國防預算外，也要好好照顧人民。

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賴總統盤點，現在高中高職、無論公立私立皆通通免學費，私立大專院校學生每年補助學雜費3.5萬元，低收入戶與中低收入戶家庭分別加碼至5.5萬元與5萬元。希望在經濟進步的台灣，任何孩子不管是出生在哪一個家庭、出生在什麼地方，「只要他想念書，政府就有責任幫助他有書可以念。」

關於成長津貼，賴清德說，0到18歲每個月每人可領5千元，18年就是108萬元，其中有三分之二共72萬元會做為生活費用，三分之一共36萬元則由政府預存至成長津貼專戶。該專戶在這期間享有最低兩年期定期存款利率保障，若操作投資順利就有更多經費，滿18歲時就能領回。

賴清德續指，針對大學住宿生，政府編列預算協助學校修整宿舍，每學期補貼5千元宿舍費用，每年亦編列300億元的外宿租金補貼。此外，政府也提供TPASS與新青安貸款，同時發放1200元文化幣與500元運動幣等措施。

此外，賴清德分享，政府也提出總額100億元的青年海外圓夢基金計畫，鼓勵學生依據美容美髮或街舞等個人興趣與專長提出申請，由教育部專人協助規劃。該計畫去年有1400多人申請到，今年名額將擴大至3000人，其中包含300個偏鄉弱勢名額，「夢你們來圓，舞台政府來搭！」

總統賴清德30日出席「2026《今週刊》總統與青年論壇『世界不一YOUNG 未來我開創』」，與青年學生交流分享。（記者方賓照攝）

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