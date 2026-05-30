藍委拋鞭刑入法公投 洪孟楷：政府別用「不符合人權」推開問題

國民黨立委洪孟楷表示，政府不應只用一句「不符合人權」推開問題，應正視人民對司法嚇阻力的強烈質疑。（資料照）

國民黨立委洪孟楷等52人拋出「鞭刑入法公投案」，而根據統計，超過9成民眾認為詐騙已升格為重大犯罪並影響社會安全，且現行判刑不足以讓犯罪集團害怕。更引人注目的是，高達83.5％的受訪者支持台灣參考國際經驗，討論對重大詐騙、虐童及性侵犯罪採取如「鞭刑」等更具嚇阻力的特殊刑罰。洪孟楷表示，政府不應只用一句「不符合人權」推開問題，應正視人民對司法嚇阻力的強烈質疑。

台灣民間反詐騙協會公布最新「民眾對犯罪與安全認知」調查結果顯示，超過九成民眾認為，詐騙犯罪不應再被視為單純財產犯罪，而應升格為重大犯罪處理；90.5％的民眾認為，詐欺犯罪已經影響整體社會安全；94％的民眾認為，詐騙造成的傷害不只是金錢損失，更可能導致家庭破碎、精神崩潰，甚至生命風險；92.8％的民眾認為，目前政府對詐騙犯罪的打擊與判刑結果，仍不足以讓犯罪集團真正害怕、退縮。

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洪孟楷指出，這些數字不只是冷冰冰的百分比，而是一個又一個家庭的真實傷痕。當有人一輩子積蓄被騙光、家庭失和、失去對社會與司法的信任，且詐騙集團一再重組繼續吸血，加上虐童、重大性侵、累犯案件反覆發生，人民當然會問「現行司法制度，真的有足夠嚇阻力嗎？」更值得政府正視的是，此次民調也顯示，有83.5％的受訪者支持台灣參考國際經驗，討論對重大詐騙、虐童及性侵害犯罪採取更具嚇阻力的特殊刑罰制度，例如鞭刑。

至於為什麼不先直接立法？洪孟楷說，因為這項制度若沒有行政部門配合，即使立法通過，也可能難以真正落實，透過公投，就是要展現最直接、最強大的民意，賦予政府推動改革的正當性與壓力。

洪孟楷認為，有人擔心刑責過當，但法治社會講求依法審判；若未來制度建立，仍須經司法程序、法官審理與制度把關，不是任意執行。推動公投，不是為了情緒性報復，也不是要用最激烈的方式取代法治，正因為這涉及台灣刑罰制度是否引進身體刑的重大變革，現行制度並沒有這樣的設計，所以更需要讓全民共同討論、共同決定。再次強調，這不是藍綠問題，也不是政治攻防。人民期待的是更有效的打詐、更有力的治安、更完整的公平正義。

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