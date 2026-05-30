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    首頁 > 政治

    彰化縣長選舉藍綠對決起跑！ 陳素月、魏平政伸港福安宮「同框」

    2026/05/30 10:23 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣無形文化資產的「伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營」今天登場，民進黨縣長參選人陳素月（圖右一）、國民黨縣長參選人魏平政（圖左一）「同框」。（賴清美提供）

    彰化縣無形文化資產的「伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營」今天登場，民進黨縣長參選人陳素月（圖右一）、國民黨縣長參選人魏平政（圖左一）「同框」。（賴清美提供）

    彰化縣無形文化資產的「伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營」今天（30）日登場，不只縣長王惠美到場，民進黨、國民黨縣長參選人陳素月、魏平政也到場，也是年底大選在伸港鄉首度出現縣長參選人「同框」，宣告縣長選戰正式宣戰！

    縣議員賴清美表示，民進黨很早就完成提名，陳素月也在全縣各鄉鎮市辦理說明會，加上陳素月當過縣議員，又是現任立委，知名度較高。相對來說，國民黨受到彰化縣長提名大戲拖延，最後才徵召律師魏平政，也讓魏平政出現在伸港福安宮時，許多民眾都認不出來魏平政。

    不過，魏平政見到賴清美，雖然賴清美是民進黨的縣議員，魏平政還是有向賴握手致意，不因藍綠有別而跳過。賴清美表示，今天的安營是伸港地區大事，能夠讓兩位縣長參選人都到場，希望出身南彰化的兩位參選人，都能夠多認識彰化縣的西北角，關注西北角的發展。

    「伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營」，除了現有伸港鄉的14村以外，還包括和美鎮的湖內里，以福安宮為核心，集結多間宮廟，到祭祀範圍的18庄的大營進行徒步安營遶境盛典。

    彰化縣無形文化資產的「伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營」今天登場，民進黨縣長參選人陳素月（圖右三）、國民黨縣長參選人魏平政（圖右二）「同框」。（賴清美提供）

    彰化縣無形文化資產的「伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營」今天登場，民進黨縣長參選人陳素月（圖右三）、國民黨縣長參選人魏平政（圖右二）「同框」。（賴清美提供）

    民進黨彰化縣長參選人陳素月到伸港福安宮參加活動。（賴清美提供）

    民進黨彰化縣長參選人陳素月到伸港福安宮參加活動。（賴清美提供）

    彰化縣無形文化資產的「伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營」今天登場。（賴清美提供）

    彰化縣無形文化資產的「伸港福安宮媽祖暨新港十八庄聯合安營」今天登場。（賴清美提供）

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