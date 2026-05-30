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    首頁 > 政治

    馬辦風暴再掀波瀾 詹凌瑀反問誰需要馬英九被貼上失智標籤？

    2026/05/30 10:20 即時新聞／綜合報導
    前總統馬英九。（資料照）

    前總統馬英九。（資料照）

    馬辦風暴持續延燒，蕭旭岑日前接受「千秋萬事」節目專訪爆料，馬英九二度想要發文，一次要肯定立法院長韓國瑜，一次要發文肯定總統賴清德，但文章有問題，他不讓馬英九發，為此他和馬英九大吵一架。對此，媒體人詹凌瑀，馬英九的失智，真的嚴重到要被身邊的人「兩度阻止發文」、嚴重到要對外公開放送的程度嗎？還是說，是有些人需要他「失智」，需要把那個還記得中華民國的馬英九關進「病人」的框框裡，好讓某些不能說的盤算順理成章地接手？

    詹凌瑀在臉書PO文表示，賴清德從來沒有放棄台獨，因為台灣本來就是一個主權獨立的國家，它的名字，叫中華民國，賴清德捍衛的就是這個叫中華民國的國家。它的前途、它的一切，都由2300萬人民共同決定，輪不到中共插手，更不需要北京點頭。說穿了，這個立場跟馬英九口中的「中華民國派」根本是同一條思路。

    詹凌瑀指出，老一輩的國民黨人，對中華民國是有執念的。那是他們的故土，是他們生命的原鄉。所以馬英九當年才會死守「一中各表」——他要的，是那個還能「各自表述」的中華民國，問題是，今天的國民黨體制裡，早就沒有「各表」了，只剩下「一中」。

    詹凌瑀續指，於是矛盾就來了，如果馬英九真的認同賴清德守的是中華民國，那他想發那篇文，邏輯上完全說得通，這不是失智，這是他一輩子的信念，那麼問題就回到蕭旭岑身上了。

    詹凌瑀直言，馬英九的失智，真的嚴重到要被身邊的人「兩度阻止發文」、嚴重到要對外公開放送的程度嗎？還是說，是有些人需要他「失智」，需要把那個還記得中華民國的馬英九，關進「病人」的框框裡，好讓某些不能說的盤算，順理成章地接手？一個還想替中華民國說話的老人，被身邊人說成是失智，其心可議。

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