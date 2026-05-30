400萬人可接受和平統一？黃暐瀚比對民調：換個問法剩9％

先前有媒體民調指出，有大約400萬人可以接受「和平統一」，不過資深媒體人黃暐瀚引用近日發布的陸委會民調分析，類似的問題換個問法，支持的人只剩9.1%。圖為示意圖。（路透）

先前有媒體民調指出，有大約400萬人可以接受「和平統一」，不過資深媒體人黃暐瀚引用近日發布的陸委會民調分析，類似的問題換個問法，支持的人只剩9.1%（約200萬人），這顯示民調的題目設計，與當事人接受民調當下的情緒反應，都會影響最後的結果。黃暐瀚也直言，這顯示台灣人愛主權、愛民主、愛自由，但非常不希望發生戰爭

美麗島電子報於4月28日發布4月國政民調，針對中共總書記習近平在與國民黨主席鄭麗文會面時表示兩岸同屬一個中國，國共兩黨要攜手共創祖國統一，受訪民眾能不能夠接受中國政府提出的「和平統一」，有22.4%民眾能接受（約4百多萬人），68.2%民眾不能接受（其中53.4%很不能接受、14.8%有點不能接受）。

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陸委會於5月28日也公布民調，內容指有79.7%民眾不贊成中共「一國兩制」主張、87.1%民眾不同意接受「一國兩制」、「和平統一」，82.2%民眾不認同中共阻撓我總統專機出訪邦交國的做法，47.4%民眾認為是中共在破壞台海和平。

黃暐瀚在臉書發文指出，自從被美麗島電子報民調的「400多萬人願意接受一國兩制」嚇到之後，看到陸委會也推出民調，他表示當問法變成「接受一國兩制、中華民國不再存在」的時候，支持的人只有9.1% ，反對者79.7%。如果換成「失去自由民主」為代價的話，反對者更高（87.1%）。

黃暐瀚強調，這顯示民調的題目設計，與當事人接受民調當下的情緒反應，都會影響最後的結果。黃暐瀚也指出，陸委會這份民調還問到「維持台海和平穩定」，85%的台灣民眾支持。

黃暐瀚直言，這顯示台灣人愛主權、愛民主、愛自由，但非常不希望發生戰爭，並強調「誰能讓戰爭不發生？（藍綠做法不同），誰就能贏 2028」。

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