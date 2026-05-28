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    首頁 > 政治

    陸委會民調：87.1％台灣民眾不接受一國兩制、和平統一

    2026/05/28 16:30 記者林哲遠／台北報導
    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    陸委會今日召開例行記者會，副主委梁文傑公布川習會後，台灣民眾對中共對台各項主張、兩岸政策立場的各項民調。調查顯示，台灣人民堅決反對中共「一國兩制」、「和平統一」之政治主張，及對台外交打壓等破壞台海和平作為；支持政府兩岸政策立場、強化自我防衛及維持台海和平穩定。

    民調指出，有79.7%民眾不贊成中共「一國兩制」主張、87.1%民眾不同意接受「一國兩制」、「和平統一」，失去自由民主也沒有關係；82.2%民眾不認同中共阻撓我總統專機出訪邦交國的做法，47.4%民眾認為是中共在破壞台海和平。

    陸委會說明，該民調反映台灣主流民意，支持兩岸互不隸屬及強化自我防衛能力、維持台海和平穩定現狀的兩岸政策立場。7成2民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法（72.6%）；超過8成以上民眾支持「台灣的未來，必須由2300萬人民共同決定」（88.0%）及「台灣現在最重要的是維持台海和平穩定現狀」的主張（85.6%）；逾7成民眾支持政府增加國防預算，強化自我防衛（71.9%）。

    陸委會強調，面對中共持續推進統一及對台施壓脅迫，政府將秉持「四個堅持」，積極落實「和平四大支柱行動方案」及「守護民主台灣國安行動方案」，強化全社會防衛韌性及民主防衛機制，維護國家主權安全與台灣整體利益。

    陸委會呼籲，中共當局應務實面對中華民國存在的客觀事實及台灣主流民意，放棄對台負面行徑，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話，以利兩岸長遠和平穩定。

    本項調查是陸委會委託益普索市場研究公司，在115年5月22日至23日、25日至26日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

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