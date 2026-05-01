民調指台灣有4百多萬人願被統一 黃暐瀚喊話賴總統提2建言

資深媒體人黃暐瀚指出，近日許多人討論有民調顯示，有22.4%接受被統一，也就是相當於4百萬人，他直言這些人在每一次的投票與重大議題的影響力，絕對不可小覷。（資料照，國民黨提供）

資深媒體人黃暐瀚指出，近日許多人討論有民調顯示，有22.4%民眾接受被統一，也就是相當於4百萬人，他直言這些人在每一次的投票與重大議題的影響力，絕對不可小覷，他也向民進黨和賴總統喊話，呼籲「盡可能降低願意被統的比例」、「盡全力團結不願被統的國人」。

美麗島電子報於上月28日發布4月國政民調，內容提及，對於賴總統執政整體表現，有44.5%滿意、47.5%不滿意。而針對中共習近平總書記在與國民黨主席鄭麗文會面時表示兩岸同屬一個中國，國共兩黨要攜手共創祖國統一，受訪民眾能不能夠接受中國政府提出的「和平統一」，有22.4%民眾能接受（其中5.2%很能接受、17.2%還算能接受），68.2%民眾不能接受（其中53.4%很不能接受、14.8%有點不能接受），未明確回答的有9.3%。

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該份民調為4月22日至24日，針對全國22個縣市年滿20歲的民眾進行，該次樣本規模為成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

黃暐瀚在臉書以「4百萬人願被統，台灣怎麼辦？」為題發文指出，這兩天很多人在討論美麗島電子報的4月國政民調顯示，有22.4%接受被統，驚訝之餘，他特別請教民調專家戴立安，才知道同樣的題目（和平統一、一國兩制）過去也曾經做過兩次。

黃暐瀚分享，2022年，全國公信力調查為28.4%。2024年，政大選研中心為24.8%。黃暐瀚表示，如果不論民調機構，光以時序看，今年的22.4%，還算微幅下滑了。

黃暐瀚分析，22.4%的人支持「台灣直接變香港」，接受「一國兩制」，這4百多萬人在每一次的投票與重大議題的影響力，絕對不可小覷。他也指出，哲學家尼采曾說：「受苦的人，沒有悲觀的權利」。黃暐瀚則表示他想說：「執政的人，要有承擔的勇氣」，直言「承擔保護國家的責任，承擔團結國人的難題」。

黃暐瀚強調，他想跟執政的民進黨和賴總統說兩件事：「盡可能降低願意被統的比例」、「盡全力團結不願被統的國人」。針對第一點，黃暐瀚表示，是因為不清楚所謂「統一」之後的生活將變成怎樣？還是「討厭綠共更甚紅共」？只要不是民進黨執政，共產黨來管也可以？雖然不知道真實原因，但既然已經有3份民調顯示如此，面對問題才能解決問題。公開透明的提供訊息給「可能誤解」的國人清楚選擇（眼下香港就是被統的實例），有機會降低被統國人的比例。至於一心想統的，既無法改變，也只能尊重。

針對「盡全力團結不願被統的國人」，黃暐瀚則說，在同一份民調中，不願「被統」的比例為「68.2%」，但賴總統的滿意度卻只有「44.5%」，顯然有23.7%的民眾（也是四百多萬人），雖不想被統，也不支持賴清德或民進黨。

如何爭取這群人的認同？就是賴總統的責任。降低無謂的朝野對抗、關心民生議題、尊重立院決定、重大政策盡可能順從多數民意施政，都能有效幫助爭取「中間選民」。

黃暐瀚也指出，這是兩次總統大選都面臨「三咖督」，卻可分別取得56％、57％得票的小英前總統的強項，如何擴大同溫層、拓展異溫層，賴總統應該多學習。

黃暐瀚在文末也直言，對台灣與中華民國來說，捍衛「國家主權」、維持「自由、民主、人權」比哪個黨執政更加重要，眼看台灣已有4百多萬人願意被統（等同放棄主權），該怎麼逆轉這個劣勢？是你我危急存亡的問題。

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