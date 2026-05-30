川普若與賴清德通話 葉耀元籲降低疑美論與疑川論升溫

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

美國總統川普日前在「川習會」後表示會盡快決定新一批對台軍售，更稱將致電總統賴清德；外界關心「川賴通話」進度，外交部長林佳龍重申「主動權在川普」，台灣是接的一方，就做好準備。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，他不認為對話完之後，川普就不會再說什麼「台灣偷走美國的晶片產業」這件事，但至少我們在對話前應該跟國人溝通川普的外交模式跟說話的方式，以避免提高疑美論疑川論的輿論情勢。

葉耀元在臉書PO文表示，台灣仍然要積極的跟美方溝通這場對話的時機跟細節，外交團隊的互動，可以減少真正對話中彼此所產生的誤解，一定程度上想辦法去掌握議題的控制權。之前就說過，川普要打電話的話，不大可能只是來談軍購，至於跟我國原先討論的FTA、台海的安全、無人機產業的設置、以及美台貿易的深化還有台資在美國的投資，都是我們可以開啟對話引領議題的方法。

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葉耀元直言，他不認為對話完之後，川普就不會再說什麼「台灣偷走美國的晶片產業」這件事，但至少我們在對話前應該跟國人溝通川普的外交模式跟說話的方式，以避免提高疑美論疑川論的輿論情勢。

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