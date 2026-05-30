為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普若與賴清德通話 葉耀元籲降低疑美論與疑川論升溫

    2026/05/30 09:31 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

    美國總統川普日前在「川習會」後表示會盡快決定新一批對台軍售，更稱將致電總統賴清德；外界關心「川賴通話」進度，外交部長林佳龍重申「主動權在川普」，台灣是接的一方，就做好準備。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，他不認為對話完之後，川普就不會再說什麼「台灣偷走美國的晶片產業」這件事，但至少我們在對話前應該跟國人溝通川普的外交模式跟說話的方式，以避免提高疑美論疑川論的輿論情勢。

    葉耀元在臉書PO文表示，台灣仍然要積極的跟美方溝通這場對話的時機跟細節，外交團隊的互動，可以減少真正對話中彼此所產生的誤解，一定程度上想辦法去掌握議題的控制權。之前就說過，川普要打電話的話，不大可能只是來談軍購，至於跟我國原先討論的FTA、台海的安全、無人機產業的設置、以及美台貿易的深化還有台資在美國的投資，都是我們可以開啟對話引領議題的方法。

    葉耀元直言，他不認為對話完之後，川普就不會再說什麼「台灣偷走美國的晶片產業」這件事，但至少我們在對話前應該跟國人溝通川普的外交模式跟說話的方式，以避免提高疑美論疑川論的輿論情勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播