北市府稱大龍市場「沒特色」挨轟 沈伯洋：足夠關心很難這樣說

沈伯洋拜訪大龍市場後接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

台北市市場處日前在議會針對市場改建專案報告，針對生意每況愈下的大同區大龍市場，市場處長黃宏光坦言「確實沒什麼特色」，惹怒一票議員。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（30）日到大龍市場與攤商交換意見，他說，對市場關心若足夠，不會突然蹦出「沒特色」這句話，今天攤商反映也顯現，很多時候政府都用自己的思維做改建，卻沒保留傳統市場樣貌。

沈伯洋今一早來到大龍市場拜訪攤商，許多攤商反映市場改建後人潮驟降，以前都忙到沒時間吃早餐，現在則可以慢悠悠的吃完再上工。沈伯洋說，市場設計動線非常重要，過往還沒改建前，動線就是傳統市場，民眾用逛的與攤商互動，這是特色，但在改建後這樣的特色反而消失了，有很多人反映動線、下水道鐵捲門等問題，這展現政府很多時候只用自己的思維做改建，卻沒保留傳統市場，造成外攤與內部攤販斷裂，人潮無法帶入，我們希望想個辦法把人潮帶入，重新活絡。

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媒體問沈伯洋，怎麼看市場處之前說大龍市場沒特色？沈伯洋說，對市場關心足夠的話，很難會突然蹦出這句話，這邊在改建之前很有特色，他記得以前爸媽會來這邊買餛飩，還有肉攤、肉商都很有名，這絕對跟「沒特色」差十萬八千里，此外，周邊也有歷史人文，附近是保安宮，甚至有論文專門討論大龍市場，這都是大家很關心的，我們希望帶來革新，把動線重新設計、帶入人潮。

媒體也問，先前沈伯洋也火速去看文林變電所，今天又來大龍市場，未來是要主打「行動派」風格？沈伯洋說，他是市民也是參選人，關心北市所有各式各樣的議題，今天也不只看市場，還看年長者的動線等，以前長輩很容易能進出市場，現在看起來雖然比較明亮整潔，但對民眾來說，如何輕鬆找到入口、輕鬆逛，都是要整體來看，而他關注的就是一般市民生活，不管年長者、年輕人或是三明治族群，他們所有的痛點，一天內要面對的任何不便，都是他未來作為市長要解決的事情。

沈伯洋今一早拜訪大龍市場，與攤商交換意見。（記者甘孟霖攝）

沈伯洋與大龍市場內支持者合影。（記者甘孟霖攝）

沈伯洋與大龍市場攤販互動。（記者塗建榮攝）

沈伯洋與攤商互動。（記者塗建榮攝）

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