為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市府稱大龍市場「沒特色」挨轟 沈伯洋：足夠關心很難這樣說

    2026/05/30 09:38 記者甘孟霖／台北報導
    沈伯洋拜訪大龍市場後接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

    沈伯洋拜訪大龍市場後接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

    台北市市場處日前在議會針對市場改建專案報告，針對生意每況愈下的大同區大龍市場，市場處長黃宏光坦言「確實沒什麼特色」，惹怒一票議員。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（30）日到大龍市場與攤商交換意見，他說，對市場關心若足夠，不會突然蹦出「沒特色」這句話，今天攤商反映也顯現，很多時候政府都用自己的思維做改建，卻沒保留傳統市場樣貌。

    沈伯洋今一早來到大龍市場拜訪攤商，許多攤商反映市場改建後人潮驟降，以前都忙到沒時間吃早餐，現在則可以慢悠悠的吃完再上工。沈伯洋說，市場設計動線非常重要，過往還沒改建前，動線就是傳統市場，民眾用逛的與攤商互動，這是特色，但在改建後這樣的特色反而消失了，有很多人反映動線、下水道鐵捲門等問題，這展現政府很多時候只用自己的思維做改建，卻沒保留傳統市場，造成外攤與內部攤販斷裂，人潮無法帶入，我們希望想個辦法把人潮帶入，重新活絡。

    媒體問沈伯洋，怎麼看市場處之前說大龍市場沒特色？沈伯洋說，對市場關心足夠的話，很難會突然蹦出這句話，這邊在改建之前很有特色，他記得以前爸媽會來這邊買餛飩，還有肉攤、肉商都很有名，這絕對跟「沒特色」差十萬八千里，此外，周邊也有歷史人文，附近是保安宮，甚至有論文專門討論大龍市場，這都是大家很關心的，我們希望帶來革新，把動線重新設計、帶入人潮。

    媒體也問，先前沈伯洋也火速去看文林變電所，今天又來大龍市場，未來是要主打「行動派」風格？沈伯洋說，他是市民也是參選人，關心北市所有各式各樣的議題，今天也不只看市場，還看年長者的動線等，以前長輩很容易能進出市場，現在看起來雖然比較明亮整潔，但對民眾來說，如何輕鬆找到入口、輕鬆逛，都是要整體來看，而他關注的就是一般市民生活，不管年長者、年輕人或是三明治族群，他們所有的痛點，一天內要面對的任何不便，都是他未來作為市長要解決的事情。

    沈伯洋今一早拜訪大龍市場，與攤商交換意見。（記者甘孟霖攝）

    沈伯洋今一早拜訪大龍市場，與攤商交換意見。（記者甘孟霖攝）

    沈伯洋與大龍市場內支持者合影。（記者甘孟霖攝）

    沈伯洋與大龍市場內支持者合影。（記者甘孟霖攝）

    沈伯洋與大龍市場攤販互動。（記者塗建榮攝）

    沈伯洋與大龍市場攤販互動。（記者塗建榮攝）

    沈伯洋與攤商互動。（記者塗建榮攝）

    沈伯洋與攤商互動。（記者塗建榮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播