台灣經濟成長創新高「不是天上掉下來」 矢板明夫揭下一步挑戰

主計總處公布第一季經濟成長14.55%、創近48年新高，矢板明夫指出，台灣能有這樣的成績不是天上掉下來，他也強調，當全球許多成熟經濟體仍在低速成長時，台灣能成為全球AI供應鏈核心，這份成績單值得肯定。示意圖。（路透）

主計總處公布第一季經濟成長14.55%、創近48年新高，預測今年經濟成長9.64%、創16年新高。資深媒體人矢板明夫指出，台灣能有這樣的成績不是天上掉下來，他也強調，當全球許多成熟經濟體仍在低速成長時，台灣能成為全球AI供應鏈核心，這份成績單值得肯定。不過他也提醒，下一步挑戰在於：如何把這波紅利轉化成更普遍的薪資成長與產業升級。

矢板明夫在臉書發文指出，今年第一季，台灣交出了一張讓全世界側目的成績單。行政院主計總處最新上修數據顯示，台灣GDP年增率達到14.55%，不但高於原先估計，也創下近48年來最快增速之一。AI需求爆發、半導體出口大增，以及全球雲端業者擴大資本支出，讓台灣站上這一波科技浪潮的中心位置。

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矢板明夫表示，如果把數字放到國際比較，差距更加明顯。中國官方公布第一季成長率約5%，南韓約3.6%，日本約2%左右，美國則約1.6%至2.0%。台灣在主要經濟體中，可說是一枝獨秀。

矢板明夫說明，當然，也有人對中國公布的5%成長率抱持保留態度。理由並不難理解。這一年多來，外界看到的訊號包括房地產市場持續低迷、青年失業問題、地方政府債務壓力、消費疲弱，以及許多外資撤出與產能外移。官方數字與民間體感之間出現落差，因此國際金融市場與學界對中國經濟數據的可信度，長期存在討論。

矢板明夫強調，台灣今天能交出這樣的成績，也不是天上掉下來。從強化半導體供應鏈、推動產業升級，到持續吸引國際資本與深化全球布局，至少從經濟成果來看，目前政府押注高科技、AI與供應鏈重組的方向，證明大方向並沒有走錯。

矢板明夫也指出，當全球許多成熟經濟體仍在低速成長時，台灣能成為全球AI供應鏈核心，這份成績單值得肯定。當然，下一步挑戰仍在於：如何把這波AI紅利，轉化成更普遍的薪資成長與產業升級。

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