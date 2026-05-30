昔挺賴今反賴？ 黃光芹爆蔡賴初選黃國昌曾想結盟賴清德

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

資深媒體人黃光芹與民眾黨主席黃國昌撕破臉，在臉書發布《我來說為什麼》系列文持續爆料。今日她發文指出，2026的民眾黨，就是2019的時代力量!並列出黃國昌如何鬥走其他人的手法，更加碼爆料黃國昌與蔡英文不合，在賴清德與蔡角逐總統黨內初選兩次民調中間，黃曾去簡訊給賴欲與之結盟。比較如今他視賴清德如寇讎，真是此一時也、彼一時也。

黃光芹在臉書PO文表示，時代力量總共發生5波退黨潮，以2019年最烈，總共退了12個人，其中又以林昶佐和洪慈庸為代表人物。與2026年民眾黨連續發生14人的退黨潮相比，前者表面上或許因為路線之爭，後者則歸結於提名紛亂，但兩者唯一共同性是，在黃國昌的專斷獨行下，2個黨均淪為「國運昌隆黨」，在苦無溝通管道下，要不是在外放話、要不是最後自行求去。

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黃光芹指出，事情從2018年說起。1月《勞基法》修惡，時任時力黨主席、立委黃國昌與蔡英文總統摃上，其後他始終與民進黨保持距離，既不喜歡被稱為「小綠」，也不願意承認自己2016年區域立委選舉，是綠營禮讓。陳其邁、林佳龍、蘇貞昌在高雄、台中和新北市選市長，他一直拖到選前一週才各自以受訪或錄影片的方式表態力挺，黃國昌與蔡英文不合，在賴清德與蔡角逐總統黨內初選兩次民調中間，黃曾去簡訊給賴，欲與之結盟。比較如今他視賴清德如寇讎，真是此一時也、彼一時也。

黃光芹續指，賴清德初選輸了，2019年5、6月反送中浪潮起，時代力量到底挺不挺蔡英文，壓力漸漸變大，黃國昌始終不表態；另外，對於黃到底要不要再接受綠禮讓選汐止？邱顯智說：「你如果不選，我選!」黃國昌反應激烈，甚至飆駡邱:「你不用管!」只說會提8名不分區立委，陣容一擺開「絕對嚇死人!」柯文哲近日修理蔡壁如不在黨內溝通，卻跑到節目上去放話;其實過去時力也有一樣的現象。

黃光芹補充，2018年黃國昌一整年不開決策會議，即使之前開了，不喜歡聽的話，他不會聽，甚至有時候會發脾氣拍桌子，2018年的時代力量，主要為2件事爭執不下。第一，要不要和綠重修舊好？第二，要不要挺柯？林昶佐當時同時想和綠、白結盟，黃國昌都不要。對於要不要挺柯？林昶佐在決策會議上發難挺柯，黃國昌不挺，最後生氣走人，只留下決策委員柯一正一臉錯愕。

以前挺賴、現在仇賴，過去反柯、現在尊柯，短短8年間，黃國昌不斷更換押注對象，令人看得眼花撩亂，林昶佐見黃國昌不戰、不走、不降，而國民黨已經正式提名韓國瑜參選總統，心生不耐;更令他氣結的是，就在召開決策會議前，黃國昌竟丢出「私菸案」，以致決策會議才開了10分鐘林就爆氣走人，與洪慈庸陸續在8月間退黨，邱顯智也宣布辭去時代力量黨主席一職。

黃光芹分析，值得一提的是，黃國昌黨主席任期到2019年3月1日為止，即使他亦非決策委員，照樣可以在15席決策委員中，拉攏陳惠敏的7席，確立所謂的「黃國昌路線」，以壓制7席的林昶佐，和時任黨主席邱顯智的2席。只不過被歸類為「黃國昌人馬」的陳惠敏隨後也與黃發生衝突，於隔年退黨，黃國昌2023年11月16日退出時代力量、無縫接軌民眾黨，出任黨主席後的隔年，首度面臨縣市長和縣市議員的提名。昔日核心幕僚看民眾黨因提名引發的退黨潮一下就抓出問題。

黃光芹說，黃國昌的手法基本沒變，第一，圈自己人，第二，算出有勝選空間的選區（應選大於6席的選區，換算前一次不分區選票，打個七折，如果足以跨越多席次門檻，除非國民黨戰將如雲，或他已承諾例如椿腳的女兒，不然絕對會把送自己的愛將上壘。以2018和2022年他操盤時力地方選舉為例，他的頭號愛將陳志明，就曾被丢到三、盧和港、湖。至於誰是自己人？「百分之百信任」，是第一、也是絕對要素。

黃光芹質疑，民眾黨「四大金釵」之一的周曉芸，最早也被丢到三、蘆，即使初選敗給陳彥廷，黃國昌不憂讒畏譏，繼續把她丢到龜山。時力昔日同僚一看，怎麼又是龜山？而周又是黃的人馬。李有宜即使在三、蘆地區有8萬4000票立委的選票基礎，而且高票落選之後持續蹲點，一樣沒有機會。所以周曉芸到處空降，初選輸了照樣被徵召，難怪所有碰到她的人，最後只有退黨一途。民眾黨在黃國昌的領導下，哪有什麼制度可言？

黃光芹直言，不一樣的政黨，一樣的黃國昌，路線搖擺、單線押注、管道封閉、決策癱瘓、寡斷提名。日前，他為息眾怒假惺惺道歉，柯文哲如果真想校正回歸，應該要他交出真正的檢討報告。

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