秦慧珠稱若沈伯洋當選要捐100萬 沈：政績又加一

沈伯洋聽到秦慧珠下賭注，笑說「政績又加一」。（記者塗建榮攝）

國民黨籍台北市議員秦慧珠昨（29）日在市政總質詢公開說，如民進黨台北市長參選人沈伯洋當選，她要捐100百萬元給社會局。沈伯洋今回應笑說「政績又加一」，但隨即正色探討，社會局需要的不只是錢而已，更重要在於人力不足問題。

沈伯洋今上午至大龍市場掃街，會後接受媒體聯訪表示，昨天政治獻金專戶一開，就有這麼大的驚喜（指秦慧珠說要賭100萬元），政績又加一。他也說，社會局現在業務，其實不是錢的問題，而是人力上的不足，是北市府需要面對，社會局現在不管寄養家庭數目，還有收出養業務等，已經人仰馬翻，需要的不是錢而已，而是要讓公務員把精力花在原本事務上，不要壓力這麼大。

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媒體追問，有信心幫社會局爭取到100萬元？沈伯洋強調，重點在公務體系，公務員工作環境非常高壓，有時候政府下個決定，基層還沒反應過來，就必須要往前做，這次鼠患也是如此，他認為公務員有合適、悠閒的環境非常重要，公務員是要服務市民的，如果連他們的工作都這麽高壓，說真的不是錢的問題。

此外，昨天沈伯洋政治獻金專戶一開後，許多支持者笑稱要捐「小沈1500」，沈伯洋表示，還沒統計收到多少筆這樣的捐款，但看網路上發文感覺應該滿多的，統計過後再跟大家報告。

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