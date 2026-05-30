小橘書全台發送970萬本！ 劉世芳：防災士培訓今年目標20萬人

內政部劉世芳部長前往彰化縣，出席「台灣全民安全指引」宣講會。（內政部提供）

為推動全民防災觀念，內政部下鄉舉辦「台灣全民安全指引」宣講會。內政部長劉世表示，為強化全社會防衛韌性，「台灣全民安全指引」是面對各類災難時的必備生存指南，目前已在全台發送970萬本；內政部亦積極推廣防災士培訓，全國已有14萬1189人取得證照，今年目標將朝20萬人邁進，呼籲民眾參與受訓取得資格。

內政部29日晚間於彰化慶安宮舉辦彰化縣第2場「台灣全民安全指引」宣講會，由劉世芳、彰化縣政府警察局長陳世煌及彰化縣政府消防局長施順仁共同主講，民進黨立委陳素月、黃秀芳、彰化縣政府民政處處長劉玉平及彰化市公所主任秘書許晉嘉也到場共襄盛舉，吸引超過500位民眾熱情參與。

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劉世芳表示，台灣位處地震與極端氣候熱區，時常面臨地震、颱風及水災威脅，為將損害降至最低，強化「全社會防衛韌性」並結合民間力量已刻不容緩，而「台灣全民安全指引」正是面對各類災難時的必備生存指南，目前已在全台發送970萬本，該手冊以淺顯易懂的方式，教導民眾如何正確應變、保護自己與家人。

為提升民間自主應變量能，劉世芳指出，內政部積極推廣「防災士」培訓，防災士不僅具備CPR與AED急救知識，連結119救護體系，更具有災情通報、初步救援與避難引導等知能，能在災害初期、政府救援抵達前發揮「自救與互救」的關鍵救援角色；目前全國已有14萬1189人取得防災士證照，今年將持續朝20萬人的目標邁進，她也鼓勵民眾參與受訓取得資格，共築更堅實的安全防護網。

此外，劉世芳於宣講時，也強調CPR與AED的重要性，現場邀請替代役男示範CPR，以「用力壓、快快壓、全回彈、莫中斷」口訣，協助民眾掌握正確施救要領，並搭配有獎徵答與民眾互動，在寓教於樂中深化民眾急救及反詐知識，現場反應踴躍、氣氛非常熱絡。

內政部進一步說明，「台灣全民安全指引」已全數發送至彰化縣44萬1161戶，完成率達99.68%，讓「小橘書」深耕家庭，且彰化縣目前已有6197位民眾取得防災士資格，成為堅實的社區防衛力量。內政部也特別提醒，正值防汛季節來臨，請民眾提早做好防颱、防汛整備，唯有落實「平時有整備、臨災能應變」，才能建構更加堅韌、安全的台灣。

內政部29日晚間於彰化慶安宮舉辦彰化縣第2場「台灣全民安全指引」宣講會，吸引超過500位民眾熱情參與。（內政部提供）

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