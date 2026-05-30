為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    GDP創48年新高卻未必有感 小笠原點出台灣經濟隱憂

    2026/05/30 08:57 即時新聞／綜合報導
    日本學者小笠原欣幸。（資料照）

    日本學者小笠原欣幸。（資料照）

    主計總處公布第1季GDP初步統計14.55%、為近48年新高，較4月概估上修0.86個百分點；預測今年經濟成長率9.64%、創16年新高。對此，日本學者小笠原欣幸分析，強勁成長主要集中於半導體IT產業和股票投資者。一般老百姓感覺自己並未從中受益，例如那些就業不穩定的人，或是因房價上漲而無法負擔房貸的年輕人，伊朗戰爭帶來的物價上漲可能在兩三個月後顯現。高成長率並非全然是好消息，但總比零成長好。

    小笠原欣幸在臉書PO文表示，台灣政府主計處公佈今年的經濟成長率預期上調至9.64%。這主要是因為今年第一季GDP表現強勁。全球AI熱潮帶動了半導體及相關產品的出口，而台灣在該領域擁有顯著優勢。這數字在先進國家群顯得格外突出。

    小笠原欣幸指出，台灣的財政情況也十分穩健。去年，在野黨主導推出了普發一萬台幣。此外，最近賴總統宣布，為因應生育率下降，從明年開始，每個18歲以下的兒童每月將獲得5000台幣（約2.5萬日幣）的津貼。這是一項非常大的政策，每個兒童每年可獲得6萬台幣，18年總計可達108萬台幣（約540萬日幣）。

    小笠原欣幸續指，台灣股市也大幅上漲，2024年突破兩萬點大關，近期更是突破四萬點，呈現強勁的走勢。然而，這種強勁成長主要集中於半導體IT產業和股票投資者。一般老百姓感覺自己並未從中受益，例如那些就業不穩定的人，或是因房價上漲而無法負擔房貸的年輕人。

    小笠原欣幸直言，伊朗戰爭帶來的物價上漲可能在兩三個月後顯現。高成長率並非全然是好消息，但總比零成長好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播