GDP創48年新高卻未必有感 小笠原點出台灣經濟隱憂

日本學者小笠原欣幸。（資料照）

主計總處公布第1季GDP初步統計14.55%、為近48年新高，較4月概估上修0.86個百分點；預測今年經濟成長率9.64%、創16年新高。對此，日本學者小笠原欣幸分析，強勁成長主要集中於半導體IT產業和股票投資者。一般老百姓感覺自己並未從中受益，例如那些就業不穩定的人，或是因房價上漲而無法負擔房貸的年輕人，伊朗戰爭帶來的物價上漲可能在兩三個月後顯現。高成長率並非全然是好消息，但總比零成長好。

小笠原欣幸在臉書PO文表示，台灣政府主計處公佈今年的經濟成長率預期上調至9.64%。這主要是因為今年第一季GDP表現強勁。全球AI熱潮帶動了半導體及相關產品的出口，而台灣在該領域擁有顯著優勢。這數字在先進國家群顯得格外突出。

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小笠原欣幸指出，台灣的財政情況也十分穩健。去年，在野黨主導推出了普發一萬台幣。此外，最近賴總統宣布，為因應生育率下降，從明年開始，每個18歲以下的兒童每月將獲得5000台幣（約2.5萬日幣）的津貼。這是一項非常大的政策，每個兒童每年可獲得6萬台幣，18年總計可達108萬台幣（約540萬日幣）。

小笠原欣幸續指，台灣股市也大幅上漲，2024年突破兩萬點大關，近期更是突破四萬點，呈現強勁的走勢。然而，這種強勁成長主要集中於半導體IT產業和股票投資者。一般老百姓感覺自己並未從中受益，例如那些就業不穩定的人，或是因房價上漲而無法負擔房貸的年輕人。

小笠原欣幸直言，伊朗戰爭帶來的物價上漲可能在兩三個月後顯現。高成長率並非全然是好消息，但總比零成長好。

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