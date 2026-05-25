蘇巧慧、吳琪銘爭取9億整治三峽河水域 長福橋8月啟用提升防洪力

新北市三峽長福橋將完工，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，她與吳琪銘共爭取9億元投入整治三峽河及周遭水域。（記者翁聿煌攝）

立委吳琪銘25日邀經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬會勘三峽長福橋改建工程進度及周邊下水道改善情形，長福橋預計今年8月可完工啟用，立委蘇巧慧表示，改善三峽周遭環境一直是她立委任內重要的工作，她和吳琪銘從2019年至今，一起爭取中央支持，投入9億元整治三峽河與周遭水域。

吳琪銘指出，長福橋為三峽河兩岸重要交通節點，不僅攸關地方通行安全，也影響周邊排水與整體都市發展，為了解工程最新進度及周邊下水道改善情形，他25日邀集立法院內政委員會、經濟委員會，以及經濟部、水利署等相關單位共同前往現場考察，實地掌握施工狀況，並要求中央與地方加強協調，確保工程品質與施工安全，同時降低對居民生活及交通衝擊，盼工程能如期如質完成。

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蘇巧慧說，她與吳琪銘共同爭取中央補助4.5億元改建長福橋，不僅提升三峽河河道通洪能力，也與新北市府攜手逐步打造優質親水環境。

蘇巧慧提到，過去10年她積極爭取中央前瞻基礎建設與各項經費，持續整治大漢溪、新店溪、淡水河流域，推動如塔寮坑溪排水左岸改善等工程，同時更打通大漢溪左岸堤外便道，讓新北市民通勤更便利。

蘇巧慧強調，河川治理不僅要做好防洪工程，更要營造親水環境，同時兼顧河岸生態，才能替新北市民創造安全、便利、舒適的生活環境。

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