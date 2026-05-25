遭時力批提案是替台戴上軍售「緊箍咒」民眾黨：顯示對國際現實無知

「時代力量」批評民眾黨黨團上週五針對美恪守對台政策之提案形同軍售「緊箍咒」，民眾黨再回嗆時力對國際現實無知。（台灣民眾黨提供）

民眾黨黨團上週五在立法院院會提案，要求外交部與國防部公開呼籲美方「恪守既有對台政策基礎，包括『台灣關係法』、三個聯合公報及六項保證」，今日遭「時代力量」批評缺乏外交常識，直言強調美中三公報形同「親手幫北京開後門」，對台灣戴上限制軍售的「緊箍咒」。民眾黨傍晚再抨擊，時力發文搞不清楚台美關係的政策架構，通篇斷章取義、更對國際現實無知，「毫無時代感、也沒有力量」。

民眾黨黨團表示，外交的本質是在既有國際結構中爭取最大空間，而不是否認結構本身，否則只會讓台灣從現實世界中被邊緣化。而現實也很清楚，無論哪任美國政府，美國對台政策從來不是單一文件，而是建立在「《台灣關係法》、三個聯合公報與六項保證三者並存的架構上」。這不只是學理，而是美國行政部門一再公開重申的政策基礎與現實。

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民眾黨質疑，川習會前後，美國行政部門與在台協會多次重申：美國對台政策係建立於《台灣關係法》、三公報與六項保證，這是美國政府的正式立場；反問時代力量刻意將「三公報」抽離整體架構，聲稱引用三公報就是「自我限縮」，這是對歷史的斷章取義。請問時力宣稱「引用三公報就是矮化台灣」，難道是在質疑美國在台協會AIT谷立言處長於上週四（21日）的公開社群發文？

回顧歷史，從1972年上海公報、1979年建交公報、1982年八一七公報，確立的是美中關係框架，正是因為這些公報可能對台灣安全造成疑慮，美國國會才通過《台灣關係法》，雷根政府更在1982年提出「六項保證」，用以補強並界定三公報適用範圍，避免對台灣權益產生不利解讀。換句話說，「六項保證不是三公報的附屬，而是對三公報的戰略制衡。」根據美國於2020年解密的外交電報，六項保證之具體解釋如下：「美國未同意設定對台軍售終止期限、未同意事前諮詢中國、不擔任兩岸斡旋者、不修改台灣關係法、不改變對台主權立場、不會施壓台灣與中國談判。」這些內容，是相應三公報而來，亦是美國對台政策中，確保台灣安全與自主的真正關鍵。

民眾黨黨團重申，該案要求民進黨政府要務實面對國際現實，而非用意識形態切割歷史。首先，我們明確要求行政部門確保對台軍售不得受中國因素干預，並敦促美方依既定時程履行交付軍購武器，這正是落實《台灣關係法》與六項保證的核心精神；其次，我們要求外交部及駐外單位，對於美國政要不當貶抑台灣、甚至輕蔑我國元首的言論，應表達嚴正立場，以捍衛國家尊嚴與國格，不可選擇沉默或自我矮化。

民眾黨澄清，該案在立院未遭主要政黨反對，然未參與國會討論的時代力量不挺本黨提出的挺台灣法案，只會瞎扯意識形態。

民眾黨黨團強調，台灣正處於美中關係複雜變局下，呼籲台灣人更須理解歷史、掌握現實，並要求政府提高警覺，在既有架構中爭取最大利益，而非像時代力量一樣不挺台，只會喊口號、甚至自我感覺良好地活在「想像中的台美關係」裡。時力想利用社群發文欺騙不懂歷史的人，破碎論述卻將台灣置於國際現實之外，沒有時代、也沒有力量。

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