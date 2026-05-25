高鐵19年來第3次設備故障大延誤 上次是13年前號誌聯鎖出包

高鐵受到號誌訊號異常影響，今（25）日8點起改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車。高鐵示意圖。（記者黃宜靜攝）

高鐵受到號誌訊號異常影響，今（25）日8點起改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車；交通部鐵道局表示，高鐵自通車以來，發生影響旅客規模較大的延誤事件多屬天災或外物入侵等外部因素，因設備或裝置故障所導致的嚴重延遲案例過去曾發生2例。

鐵道局表示，高鐵自2007年通車以來，發生影響旅客規模較大的延誤事件多屬天災或外物入侵等外部因素；因設備或裝置故障所導致嚴重延遲案例為2009年6月11日台北站道岔訊號異常、2013年4月25日台中站號誌電子聯鎖系統故障2事件。

請繼續往下閱讀...

鐵道局指出，今日上午5點38分接獲高鐵公司通報後，即持續掌握事件處理情形，高鐵公司也立即啟動應變措施，包括運轉變更資訊即時揭露、退費賠償資訊公布、到站旅客協助與轉乘引導及跨運具疏運協調等作業。此外，交通部於第一時間協調台鐵公司啟動運具聯防機制，包括對號列車增停苗栗站及新烏日站，開放EMU3000型新自強號站票，擴大台鐵西部幹線疏運量能，以降低旅客影響。

鐵道局說，該事件是高鐵公司在辦理營運前準備作業時，發現苗栗到台中路段號誌訊號異常；至於發生原因，尚需待收班後釐清。鐵道局也已啟動調查程序，要求高鐵公司確實查明原因，並全面檢討設備更新與風險管控機制，後續將依調查結果要求高鐵公司改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法