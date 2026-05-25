蕭旭岑收台商百萬現金為何拍照？ 網紅揭密：台灣人不了解中共

金溥聰曝光蕭旭岑與台商韓螢煥捧著大筆現金的照片。（記者王藝菘攝）

馬辦家變持續延燒，前國安會秘書長金溥聰今天（25日）受前總統馬英九委託召開記者會，公開基金會前執行長蕭旭岑與某知名親中台商合捧大筆現金的合照，引發輿論譁然。事後部分網友、蕭旭岑本人表示，如果他真的要貪污那筆錢，根本不會大方拍照。不過網紅徐閉對這種回答相當不以為然，道出為何台商給蕭旭岑現金要拍照的原因，直呼「台灣人真的不太了解中國共產黨」。

馬英九指控自家基金會前兩任執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，金溥聰今日召開記者會提出進一步事證。他控訴，蕭旭岑過去謊稱從未接觸台商捐款、沒碰過錢，但他們在管帳的王光慈電腦硬碟中發現蕭旭岑2023年與中國全國台聯常務副會長、廈門台商協會會長韓螢煥合捧100萬元現金的照片，據稱是要捐給馬英九，但金溥聰稱基金會查了這1、2年的紀錄，也請會計師事務所比對，都未找到類似金額的入帳紀錄。

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事後蕭旭岑反控金溥聰是挾怨報復，他會提告金溥聰假借馬英九的健康狀況來誹謗他。針對與韓螢煥合捧現金的照片被曝光，蕭旭岑稱金溥聰又沒有提出證據證明他私用，反而證明全部用於馬英九個人的公務支出，包括馬英九日月潭泳渡、春聯、年曆等，相關證據都有交給調查小組，調查小組經過嚴格的審核之後，認為他們沒有不法，所以這張照片只能證明他們說的都是事實，「而且沒有一毛錢流入我的口袋」。

他還說，「物理上」他的確碰過那筆錢，但事實是他當時馬上就交給管財務的王光慈，「如果我這筆錢要私用，根本不會大方拍照，反而證明我坦蕩光明磊落。我說我沒有管錢是事實，因為這個錢怎麼運用或處理我不會過問，但今天有人託我要支持馬總統，物理上我總是要交給王光慈吧，這部分我覺得沒什麼問題。」

不過徐閉今天在臉書發文表示，「很多台灣人不太清楚為什麼台商給蕭旭岑錢要給現金而且拍照，只能說台灣人真的不太了解中國共產黨。習近平上任後每年都在執行鎖國政策，例如上週被社會主義鐵拳打到的富途牛牛（中國一站式數位化金融投資交易平台），這公司也是很舔習聖上，照樣被揍，因為黨不准你們把錢往外國投資。A股這麼難看你們把錢拿去投資美股，聖上多沒面子？」

「中國外匯管制一年比一年嚴格，但資金想要離開中國，怎麼辦咧？只能找非法管道搬錢。留照片作為『收訖憑證』是地下金融常見的自保手段，防止對方事後否認。當然以上都是我的腦內小劇場，不代表事實，只能說你不能用現代民主國家的常規去想像終國人做事的方式。」

她最後說：「對了，照片中的台商韓螢煥是中國台商系統的重要人物，資金性質敏感。他是廈門台商協會會長，很有可能是下一屆大陸全國台企聯總會長。以上都是我個人臆測，你就當看小說，如有雷同純屬巧合。」

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