蕭旭岑收台商錢不入公帳不報稅 法學者氣炸：稅捐機關乾脆關門！

金溥聰曝光蕭旭岑與台商韓螢煥捧著大筆現金的照片。（記者王藝菘攝）

馬辦家變持續延燒，前國安會秘書長金溥聰今天（25日）受前總統馬英九委託召開記者會，公開基金會前執行長蕭旭岑與知名親中台商韓螢煥合捧百萬元現金的合照，引發輿論譁然。政治大學法學院副教授劉宏恩砲轟蕭旭岑、王光慈等人的辯詞令人惱火，「稅捐機關如果連政治人物已公然自白違法到這種程度了都不去處理，那稅捐機關乾脆關門去睡算了！」

馬英九指控自家基金會前兩任執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，金溥聰今日召開記者會提出進一步事證。他控訴，蕭旭岑過去謊稱從未接觸台商捐款、沒碰過錢，但他們在管帳的王光慈電腦硬碟中發現蕭旭岑2023年與中國全國台聯常務副會長、廈門台商協會會長韓螢煥合捧百萬元現金的照片，據稱是要捐給馬英九，但金溥聰稱基金會查了這1、2年的紀錄，也請會計師事務所比對，都未找到類似金額的入帳紀錄。

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事後蕭旭岑和王光慈辯稱，早就跟馬英九完整報告過台商捐款一事，馬英九得知後，指示該筆款項都「用於公務」，他們秉持馬英九指示處理，金額全部用於馬英九個人的公務支出。蕭旭岑還說，這張照片的曝光，就是他努力幫忙募款的證明，如果他要私吞這筆錢，根本不可能大方跟捐款人合照。

針對金溥聰質疑為何這筆錢沒有出現在基金會入帳紀錄，蕭旭岑和韓螢煥聲稱，這筆錢是給「馬英九個人」的私人饋贈，不是給基金會的，在法律與會計定義上本來就不用進入基金會的公帳。

另外，今天的記者會上爆料過去一向透過薪資轉帳發放年終的基金會，去年度的年終卻首度改用「現金發放」，還當場說這筆錢是「台商捐款、不能繳稅」，蕭旭岑和王光慈回應稱，這是馬前總統指示將這筆私人捐款當作給幕僚與隨扈的「獎金與感謝金」，是馬英九「個人的錢」，若在每人每年贈與免稅額（新台幣244萬元）以內，實務上不屬於需要課徵贈與稅的範疇。

對此，劉宏恩在臉書發文怒斥，「台商對『個人』捐款，法律定性上就是一種『贈與』，那就依法必須申報贈與稅。請問有申報嗎？沒有申報那不就是違法逃漏稅嗎？拿這筆沒有申報贈與稅的贈與款，私下現金分一分發給員工當作年終和績效獎金，還告訴員工這樣子就不用繳所得稅，這沒有再一次違法逃漏稅嗎？」

「現在正值五月份市井小民們被所得稅課得無所遁逃的時候，叫我們聽國民黨副主席臉不紅氣不喘的在那邊『澄清』：只要是企業對『個人』捐款就可以既不入公帳、又不用個人申報贈與稅、還可以私下讓員工分一分不用繳所得稅，這樣子通通都沒有違法問題，這種說法叫我們民眾如何聽得下去而不感到氣結？」

劉宏恩痛批，「我管你哪一黨哪一派，以上這些違法問題也跟誰失智與否無關。稅捐機關如果連政治人物已公然自白違法到這種程度了都不去處理，那稅捐機關乾脆關門去睡算了，你們憑什麼針對我們市井小民時才中華民國萬萬稅？！」

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