黃國昌新書1句話被打臉 呂捷：真正的「棄醫從法」是他！

前總統府資政彭明敏。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日出版個人新書大談心路歷程，並自稱「建中畢業，卻棄醫從法」，隨即被高中同班同學、知名作家張鐵志公開吐槽，直言他們那一班當初根本就是「文組」，不太懂棄醫是什麼意思。對此，歷史補教名師呂捷發文細述台灣歷史上真正出身醫生世家、卻為了國家命運毅然「棄醫從法」的民主前輩彭明敏教授，引來萬人讚爆。

呂捷昨在臉書發文表示，台灣歷史上真正稱得上「棄醫從法」的傳奇，是出生於醫生世家的彭明敏。在那個學醫形同榮耀與康莊大道的年代，彭明敏的父親與兄姐皆是醫界翹楚，但他卻選擇轉向法律與國際政治，更一路拿到法國巴黎大學法學博士，成為台大最年輕的政治系主任。

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呂捷指出，1964年，彭明敏與學生謝聰敏、魏廷朝共同起草震驚海內外的《台灣人民自救運動宣言》，戳破黨國體制「反攻大陸」的謊言，因而遭到威權政府判刑八年。後來在國際特赦組織等團體的奧援及美國方面的施壓下，迫使蔣介石於1965年11月3日特赦他。但從這一天開始，他就活在黨國特務24小時的嚴密監視之下。直到1970年，他透過國際友人的暗中協助，如同諜報片一般，易容化名逃到瑞典，開啟了二十多年的海外流亡生涯。

「明明是一位前途無量的國家級頂尖學者，他到底說了什麼，才能讓當年的黨國體制對其如此『厚待』與恐懼？」呂捷提到，其實彭明敏只是戳破國王的新衣，說了三點大實話：確認「反攻大陸」絕不可能。主張推翻一黨專政，團結一千二百萬人的力量，不分省籍，竭誠合作，建設新的國家；重新制定憲法，保障基本人權，成立真正向國會負責的效能政府，實行真正的民主政治；揚棄「漢賊不兩立」的虛幻外交。主張以台灣的名義一體化地留在聯合國，與所有愛好和平的國家建立邦交。

呂捷強調，這就是著名的《台灣人民自救運動宣言》，在那個冷戰方酣、動輒得咎的戒嚴年代，講出這些話，等於是直接挑戰了威權統治的合法性根基。這也是為什麼，一個血統純正、名滿國際的頂尖菁英出來「造反」，會讓當時的執政者如此震撼。

呂捷感性表示，彭明敏當年不聽家人勸告好好從醫，是因為對他而言，「醫學能治好人的身體，但唯有法治與民主，才能拯救一個國家的命運」。這篇貼文曝光後，僅僅一天時間就收穫1.8萬讚，網友紛紛留言表示，「彭明敏先生真的很讓人尊敬！」、「我人生的第一次選舉就是投給彭教授，我沒有投過國民黨！」、「雖生不逢時，卻深深的紮下民主基石，為曾經投他一票感到驕傲」。

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