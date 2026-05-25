高檢署全國毒駕大掃蕩 法務部啟動修法重罰、涉案車擬「義務沒收」

近來接連發生毒駕釀死傷案件，法務部今宣布啟動修法作業，將全面加重毒駕刑責，並研議採「義務沒收」制度。（資料照）

近來毒駕釀成死傷案件頻傳，法務部今宣布啟動修法作業，除推動毒品戒癮治療、從源頭降低毒駕風險外，並將提高單純毒駕、毒駕致死及致重傷等犯罪刑度，檢討假釋門檻，並研議採「義務沒收」制度，未來毒駕所使用車輛不論是否屬於行為人所有，均可能一律沒收；同時，高檢署統合六大緝毒系統，即日起啟動全國毒駕掃蕩專案。

法務部指出，未來修法將全面提高毒駕相關刑責，並針對累犯致死、致重傷等重大案件加重處罰、檢討假釋制度，以強化整體嚇阻效果，同時研議擴大沒收制度，未來毒駕所使用車輛，即使非屬行為人所有，仍可能採義務沒收方式處理，以避免車輛遭任意提供予施用毒品者使用，從制度面全面防堵毒駕風險。

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法務部並指，檢察官對毒駕案件均採「從速、從重」原則偵辦，符合羈押條件者將依法向法院聲請羈押；若法院量刑與罪責不相當，也將依法提起上訴。至於易科罰金聲請，也會從嚴審查，以避免毒駕犯行輕縱。

高檢署則提到，本次專案將結合各地檢署、警察、調查、海巡、憲兵及關務等單位，全面強化毒駕查緝作為，並要求各地檢署從嚴追訴毒駕案件，若判決量刑過輕或不當，應依法提起上訴；對毒駕累犯或肇事致人傷亡案件，檢察官應在符合羈押要件下積極聲請羈押並具體求刑，確定判決亦應審慎審酌是否准予易科罰金，以避免輕縱。

此外，高檢署也要求強化與警政系統合作，提升毒駕臨檢與攔查密度，並加強查緝依托咪酯等新興毒品，深化溯源偵辦，從源頭壓制毒品流通。針對毒駕肇事致死傷案件，將優先送交相關單位鑑定，作為偵查及聲押重要依據。

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