王光慈：相關物證已於調查小組約談時提供 盼馬英九安享餘年

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈（見圖）破壞財政紀律一事，馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今日召開記者會提出事證，包括蕭旭岑與台商手捧現金的照片。（擷自百度百科）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今日召開記者會提出事證，包括蕭旭岑與台商手捧現金的照片。王光慈今日下午聲明，相關物證都已於調查小組約談時提供，很遺憾始終沒有機會向馬前總統當面說明，也希望現在還陪著馬前總統的前同事及新員工，能夠支持和體諒馬家人對馬前總統的想法和規劃，讓馬前總統真正退休，安享餘年。

王光慈聲明指出，馬英九基金會所指的未入帳款，因捐款人不願意入基金會帳留下紀錄，因此改捐給馬前總統個人，經2024年3月15日與馬前總統開會時請示馬前總統，經馬前總統同意收下並指示用於公務。這些捐給馬前總統個人的捐款皆為現金，總額330萬，從2024年5月開始支用，全數用於公務。至2026年農曆年前已全數支用完畢。由於餘額不足，除了王光慈以外，其他所有員工的年終獎金都比照過去發放2個月。

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聲明表示，基金會委任會計師詢問關於2025年終獎金發放事宜時，已於第二次回覆會計師時告知，因基金會慘淡澹經營，今年不發放年終獎金，而是由馬英九自掏腰包。

聲明指出，去年10月27日，馬英九夫人周美青、大姐馬以南和女兒馬唯中，到醫院和醫生開會。隔日周美青透過隨扈指示，昨日與醫生的會議中，醫生已經表示馬英九不適合再參加公開場合。因此除了11月1日已答應不便取消的國民黨主席就任活動外，即奉夫人指示不再安排馬英九出席公開活動。

聲明表示，從今年2月25日至今，馬英九基金會都沒有跟她詢問過這些所謂的指控，直到今年4月底調查小組跟她約定約詢時間時，她才第一次看到調查小組提供的相關指控及基金會所謂的事實查核。很遺憾她始終沒有機會向馬前總統當面說明，也希望現在還陪著馬前總統的前同事及新員工，能夠支持和體諒馬家人對馬前總統的想法和規劃，讓馬前總統真正退休，安享餘年。

馬英九今日委任前國安會秘書長金溥聰等人召開記者會，向社會大眾說明一切相關事證（記者王藝菘攝）

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