揭馬辦帳務風波疑點 彭華幹：整個基金會丟人現眼、臭不可言！

馬英九基金會家變延燒。（資料照）

馬辦家變越演越烈，前國安會秘書長金溥聰今（25日）召開記者會指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，不只多次未確實向馬交代行程，還秀出蕭旭岑從台商韓瑩煥手中接過100萬元現金的照片，引發輿論熱議。對此，資深媒體人彭華幹跳出來分析馬辦帳務風波啟人疑竇之處，怒轟整個基金會「臭不可言」！

彭華幹今天在臉書發文，「記者會開完了，仍然是家醜外揚，風波更大！說實話你們家基金會的操守問題，干大眾什麼事啊？有人貪污就移送法辦，每天搞上新聞版面，怕人不知道茶壺裡的風暴，真是丟人現眼！」

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「在我眼裡，沒什麼愛護不愛護的！一個卸任總統對於台灣淪落到今天這種狀態，他是有歷史責任的，那麼既然可能被自己的家屬聲請輔助宣告，監護宣告，那就是他自己家裡的事了，但是明眼人一看就知道，馬英九不論眼神，反應與判斷力似乎都不若從前，他的太太與大姊的擔憂不是沒有道理的。」

他接著說：「金溥聰說，他們是從王光慈的電腦硬碟裡，查到蕭旭岑收受台商現金捐款的照片，我們在想，如果有照片為證，蕭，王兩人還敢這麼明目張膽公開貪污？是否有悖常理？兩人均出身大型媒體，在投身馬英九基金會之後，無不戰戰兢兢廉潔自持，怎麼會像馬英九說，背著他常常跑去大陸，做什麼都不知道，因此一定違反財政紀律？」

「王光慈在開始跑軍事新聞時，幹哥已經從第一線退下來了，不過對於這個晚輩的操守，我們客觀認為是能夠被信任的，她的口碑甚佳，工作認真。為什麼在113年時以現金支付年終獎金與績效獎金，而沒有遵循基金會以轉帳方式入帳？應該由三人小組公開調查結果呈現證據、單據、查訪報告等等，而不是兩邊繼續放話毀滅對方！」

最後彭華幹表示，「整個記者會最爆笑的一段是為什麼要請來基金會顧問廖繼斌？他臭罵李德維的過程，更讓人覺得這個基金會內部真是臭不可言！而且三人小組還有前經濟部長尹啟銘，前行政院秘書長薛香川，這些人是長期跟隨馬英九的老臣，連他們都會聯手偏袒蕭，王二人，認為他們沒有不法證據，那麼是不是馬英九身邊的人全都貪贓枉法去了？這能說得通嗎？不如歸去吧！蕭旭岑，身為副主席，國民黨年底還要不要選舉，這才是我們關心的，大方說出沒做虧心事，否則提告！再被這種爛事攪和，好人也成了廢人！」

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