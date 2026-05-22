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    首頁 > 政治

    參選金門縣長 李文良：拚經濟、跨兩岸、走國際

    2026/05/22 22:59 記者吳正庭／金門報導
    金門縣副縣長李文良（右）宣布投入年底縣長選舉，他於鄉親服務處成立茶會上接受宗族大老李榮協（左）等人致贈象徵「當選」的吉祥物。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（右）宣布投入年底縣長選舉，他於鄉親服務處成立茶會上接受宗族大老李榮協（左）等人致贈象徵「當選」的吉祥物。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良今天宣布投入年底縣長選舉，他於鄉親服務處成立茶會宣示核心政見「海峽之心、跨域同城」，以「拚經濟、跨兩岸、走國際」為施政主軸，全力推動金門國際化。

    李文良鄉親服務處成立茶會中，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、副議長歐陽儀雄、議員董森堡、金湖鎮長陳文顧，輔仁大學主任秘書文上賢等人都出席致賀。此外，金門古寧頭李氏宗親會理事長李正騰、金城李氏宗親會理事長李錫瑜、金湖李氏宗親會理事長李仁傳及縣府前教育處長李再杭等李氏長老，金門林氏宗親會理事長林永壽等人都共襄盛舉。

    李文良55歲，輔仁大學體育系畢業，美國北科羅拉多州立大學體育教學碩士、博士。曾任國 立金門技術學院主任秘書、金門大學總務長、金門縣政府教育處處長、副縣長。

    無黨籍的李文良說長年投入教育、行政與公共事務，始終秉持「超越黨派、沒有包袱、專業治理、服務鄉親」理念，希望為金門帶來新的治理思維與發展方向；服務處的成立就是對鄉親的責任與承諾。

    他說，「海峽之心、跨域同城」主張善用金門的地理位置與歷史文化優勢，打造一座兼具兩岸和平交流、國際接軌與青年返鄉發展的新典範城市。他的施政主軸是「拚經濟、跨兩岸、走國際」，積極推動觀光升級、產業轉型與青年創業，協助地方創造更多就業機會，讓年輕人願意返鄉築夢。

    民生政策以「良政領航、老幼安居」為理念，縣府施政將優先照顧長者福利與幼兒教育，推動完善托育、長照與醫療照護系統，打造「老人安心安養、孩子快樂成長」的幸福宜居島嶼，讓金門成為兼具文化深度與國際視野的教育城市。

    李文良的兩岸和平與區域發展主張，強調金門是兩岸交流的重要橋梁，具有推動觀光、經貿、文化與教育等跨域合作的功能；金門不應該只是兩岸間1座離島，更是鏈結台灣、中國與海外僑鄉的重要節點，是1座具有國際競爭力的海洋城市。

    金門縣副縣長李文良（前排右四）帶著另一半陳翠鴻（前排左三）成立鄉親服務處，宣布投入年底縣長選舉，李氏長老及支持者站台高喊「凍蒜」。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（前排右四）帶著另一半陳翠鴻（前排左三）成立鄉親服務處，宣布投入年底縣長選舉，李氏長老及支持者站台高喊「凍蒜」。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（右）成立鄉親服務處，親友聞訊前往道賀。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（右）成立鄉親服務處，親友聞訊前往道賀。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（前排右八）成立鄉親服務處，宣布投入年底縣長選舉，支持者站台高喊「凍蒜」。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（前排右八）成立鄉親服務處，宣布投入年底縣長選舉，支持者站台高喊「凍蒜」。（記者吳正庭攝）

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