盧秀燕要顧立雄連絡五角大廈 周永鴻轟：子弟兵砍軍購叫別人滅火

台中市議會民進黨團總召周永鴻周永鴻。（資料照）

多名台中市議員今天質詢質疑台中市長盧秀燕對軍購案的說法一變再變，盧秀燕搬出媒體報導回應，美國正暫停價值140億美元的對台軍售案，建議國防部長顧立雄應該聯絡美國五角大廈。台中市議會民進黨團總召周永鴻發文說，盧秀燕放任子弟兵立院砍對美軍購，現卻叫顧立雄跟美國溝通，「根本邏輯死亡」。

議員陳淑華質詢盧秀燕，軍購案說法一變再變，從8000億元、1兆元到最後7800億元，後來又說「等川習會後再看」，甚至3月訪美回來還說，發現台中無人機產業發展會是大商機，為何阻擋國防預算，抹煞台中250家無人機廠商長年的努力，說一套做一套。

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盧秀燕搬出媒體報導說，川習會過後美國對台軍售案的態度的確可能會不太一樣，美國正暫停價值140億美元的對台軍售案，建議國防部長顧立雄應該聯絡美國五角大廈。

對此，周永鴻發文痛批，盧秀燕放任子弟兵立委在立法院把國防特別條例從1.25兆砍成7800億，3350億無人機預算全部刪掉，連年度預算裡5億無人機開發經費都砍為0，用盡一切手段削弱台灣的國防準備，等於在告訴美國人台灣自己都不想保護自己，如今傳出美方暫停軍售，盧秀燕不檢討自家子弟兵，反而跳出來對國防部長指指點點，大家看了只覺得荒謬。

周永鴻說，「自己人放的火，現在叫國防部長去救，邏輯完全死亡」，盧秀燕的子弟兵帶頭把國防預算砍到見骨，才是問題的根源，放火的人沒資格教別人怎麼滅火，盧秀燕跟她的子弟兵欠台灣人一個交代。

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