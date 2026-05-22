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    首頁 > 政治

    中國僑胞參加鄭麗文僑宴？江怡臻：接受國民黨立場都歡迎

    2026/05/22 23:10 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨發言人江怡臻上「KMTV」直播節目。（擷取自國民黨YouTube）

    國民黨發言人江怡臻上「KMTV」直播節目。（擷取自國民黨YouTube）

    國民黨主席鄭麗文6月1日啟程訪問美國，國民黨發言人江怡臻今天在「KMTV」直播上說，民進黨質疑是否會有中國僑胞參加僑宴，她認為不用大驚小怪，「只要是願意來，就是接受國民黨的立場來做很多和平或對話交流的工作，我們都相當的歡迎」。

    江怡臻說，民進黨對於鄭麗文訪美「非常的緊張」，開始急匆匆的帶風向，質疑有很多大陸的僑胞是不是也會參加行程（指僑宴），但對國民黨來說，在美國這些僑胞，要怎樣去分他們是大陸人還是台灣人？如果對美國僑界，不管是從大陸到台灣或從大陸直接到美國這些歷史有所認識，其實真的不用這麼大驚小怪。

    江怡臻強調，「只要是願意來，就是接受國民黨的立場來做很多和平或是對話交流的工作，我們都相當的歡迎」，所以民進黨真的不用這麼的大驚小怪。

    江怡臻也先打預防針說，有幾場僑宴相當的熱烈，熱烈到很多人想要來，但國民黨沒辦法再找到更大的餐廳，對於想要來的朋友們說聲抱歉，因為不管在哪裡的僑宴都是很滿的情況。

    江怡臻說，但可以預見民進黨會做幾件事，她真的希望不要發生。比方僑胞會很熱情的說要捐款，希望為國民黨的募款盡一份心力，那會不會民進黨也許來搞一齣，捐款之後又說不知道是從哪裡來的錢，「會不會是從這個對岸來的錢？有可能啊！」如果民進黨有這樣的謠言或是動作，她覺得是不可取的。

    她說，為了政黨的發展，不管是對年底的選舉或是政黨募款都是非常重要的。但如果有心懷不軌的人想要透過募款，去搞是不是收所謂的紅錢，或是來源不明經過操縱的錢，她覺得真的是大可不必，也不用為了鄭麗文訪美就來搞這一齣。

    江怡臻也質疑，會不會也有人透過鄭麗文訪美的行程去搗亂、抗議，去在現場刻意的製造很多的衝突，或是去製造一些場面，「就來參加的都是中共下令的，都是習近平總書記揪來的人」，那是不是也太看得起國民黨了。

    江怡臻說，她不希望有任何人不希望看到國民黨可以好好的發展，就去針對不管是捐款還是支持度去做惡意的搗亂、抹黑。但她預見是會有的，所以也請大家先在心裡放一個這樣子的預防的心態，這樣的抹紅、抹黑其實層出不窮，不管是金錢、聚集或是一些搗亂，在鄭麗文訪美的行程都是有可能出現的惡招，真的不要大驚小怪。

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