拜託放了他！ 王淺秋痛心發聲：影片不是我認識的馬英九

前總統馬英九出面說明自己的健康情形。（馬英九辦公室提供）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事延燒，失智傳聞更是滿天飛。馬辦今日釋出多段馬英九在前國安會秘書長金溥聰、基金會代理執行長戴遐齡及律師陪同下錄製的影片，駁斥相關傳聞。然而，資深媒體人王淺秋卻在臉書痛心表示：「這些影片只證明了這不是我們認識的馬英九！」她還指出，特定人士將馬英九當刀使，「人性怎麼可以如此醜陋，拜託放了馬英九吧！」

前總統馬英九的妻子周美青昨罕見發聲明，「為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。馬英九今日卻稱，上述聲明未經過他同意。

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王淺秋今日在臉書發文稱「這不是我認識的馬英九」。她表示，看到馬英九基金會繼續發聲明，再推出斷斷續續的影片，讓馬英九切割自己的太太跟大姊，要證明自己的健康，「怎麼忍心？情何以堪！」

王淺秋指出，這些影片只證明了「這不是我們認識的馬英九」，她說，馬大姊長姊如母，跟馬英九感情再親密不過，「如今居然連家人都不認！難道還要逼他召開記者會接受機智問答嗎？」

最後，王淺秋痛批，家人為了保護馬先生醫療隱私用盡心思，特定人卻繼續拿他當刀使，「人性怎麼可以如此醜陋，拜託放了馬英九吧！」

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