林國漳宜蘭南澳開講 耆老贈泰雅傳統服飾相挺

宜蘭南澳泰雅族耆老送上傳統服飾，象徵族人對林國漳長期奉獻原鄉的認同與支持。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天至南澳鄉參與鄉運，並辦理政策座談會，多位原鄉公職與基層代表，不分黨派現身相挺，更有泰雅族耆老送上傳統服飾，象徵族人對他長期奉獻原鄉的認同與支持。

林國漳說，過去他擔任法律扶助基金會分會長時，服務足跡踏遍南澳鄉，長期協助原民朋友保障法律權益，「我不是為了選舉才來到南澳，我是從過去就一直在這裡服務」，強調未來會當全民縣長，讓原民更幸福、更健康。

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南澳鄉代表會主席李元亮致詞時說，台下坐了很多國民黨黨員，但「選縣長是選人、不是選黨」，林國漳律師長期在原鄉默默服務、了解原鄉情況，絕對是最適合的縣長人選。

立委伍麗華也現身力挺，表示林國漳過去用法律專業守護部落，比許多人更了解南澳，期盼未來能與「林國漳縣長」緊密合作，中央地方連線，讓南澳愈來愈好。

林國漳在政策發表時，也特別鎖定原鄉長者的實質照顧，拋出最貼近族人需求的有感政見，包括55歲以上原民健保費及帶狀皰疹疫苗全額補助，減輕部落家庭負擔，降低長者飽受「皮蛇」重症折磨的風險，讓長輩獲得安心的醫療保障。

他強調，除健康補助外，也將同步推動落實長照3.0與文化健康站。至於族人關心的原鄉發展，承諾未來會在「尊重傳統領域與土地正義」的原則下，落實「推動原民實驗學校與文化振興」、「輔導高山農業與生態旅遊」，並「完善道路橋樑與治山防洪工程」，全方位培育原民多面向人才。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）至南澳鄉參與鄉運並辦理政策座談會，多位原鄉公職與基層代表，不分黨派現身相挺。（林國漳競辦提供）

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