北市戶外遊戲場高溫、損壞未修 議員痛批：貼警告小朋友看得懂？

台北市議員張文潔（左）質疑，兒童遊戲場高溫損壞問題遲遲未解，市府是否只做「表面工程」，工務局公園路燈管理處處長藍舒凢認同應改正。（記者孫唯容翻攝）

台北市議會今（22）日進行工程部門質詢，議員張文潔指出，台北市近年推動公園與兒童遊戲場更新，但是市府僅重視「共融設計」、「特色造型」，卻忽略高溫、燙傷的風險，甚至有設備損壞長期未修。張文潔也質疑，市府是否只是做「表面工程」，而非認真在做兒童友善城市。工務局公園路燈管理處處長藍舒凢也認同應改正。

張文潔表示，近期不少家長反映，夏季中午後公園內的溜滑梯、塑膠平台與金屬扶手高溫，「一碰到就燙到」；有民眾陳情孩子穿著長袖長褲，但是一溜下來還是燙傷，當天根本沒有其他孩子敢再去玩，也在受傷孩子心中造成陰影，看到溜滑梯就害怕。

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張文潔說，這早已不是新問題，但北市許多新設或更新後的遊戲場，仍出現缺乏遮陽與降溫設計的遊具，甚至有遊具上寫著，「注意日曬不銹鋼表面高溫」，不改善高溫問題還寫上告示，但是「孩子們看得懂嗎？」根本看不懂。

藍舒凢表示，針對遊具的材質應慎重選擇，也應在施工階段考慮加強遮蔭。現在已在調查現有的公園遊具遮蔭狀況，目前也有增設遮蔭設備。

除了高溫問題，張文潔也揭露另一座兒童遊戲場長期損壞卻遲未修繕，該遊戲場早在去年就出現欄杆鬆動等安全問題，當時公告預計去年底完成維修，豈料完全無人動工，後續又將完工日期延至今年3月底，再改為「整體更新」，預計今年9月才完成。

張文潔質疑，既然早已知道設備存在安全疑慮，為何在等待整體更新期間，沒有任何臨時修繕、加固或安全改善措施？「難道只要一句『整體更新』，中間半年甚至一年的安全風險就可以放著不管？」更讓她無法接受的是，在她接獲陳情並向公園處詢問後，隔天現場所有故障公告竟被拆除，但損壞設施本身卻根本沒修好，後續公園處回覆稱，塑膠通道其實仍未修復，之後還會再重新封鎖。張文潔也直言「公告到底是做給市民看的，還是做給長官看的？」

對此，張文潔也提出四點具體要求，第一，針對欄杆鬆動、平台破損等已出現安全疑慮的遊具，建立「立即處置」標準，而不是一定要等整體更新工程才處理。第二，在全面更新前的過渡期間，建立臨時加固、局部修復、封閉與警示SOP，避免長期封鎖卻毫無改善。第三，將「高溫曝曬與燙傷風險」正式納入兒童遊戲場更新設計標準，包含遮陽、材質、地表溫度與植栽遮蔭等規劃。第四，建立「兒童熱環境安全檢核機制」，避免等孩童實際燙傷後才回頭補救。

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