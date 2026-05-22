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    首頁 > 政治

    馬英九大動作澄清！他笑「知道爭取主權不容易了吧」被讚爆

    2026/05/22 18:41 即時新聞／綜合報導
    前總統馬英九。（資料照）

    前總統馬英九。（資料照）

    前總統馬英九的妻子周美青昨罕見發聲明，「為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。馬英九今天卻大動作回應，稱該聲明未經過他同意。對此，台南市議員周嘉韋開玩笑表示：「馬英九終於知道爭取『主權』多麼不容易了吧！」文章一出被大量網友讚爆，還有網友表示：「支持英九獨立」、「一馬兩智」、「馬英九的未來要由全馬家決定」。

    馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒。周美青昨日發表聲明後，馬英九今日卻在前國安會秘書長金溥聰、基金會代理執行長戴遐齡及律師陪同下錄製影片，大動作澄清，短時間內在不同人口中出現多種說法，讓外界霧裡看花，摸不清事實真相。

    對此，周嘉韋今日在Threads上發文開玩笑稱：「馬英九終於知道，爭取『主權』多麼不容易了吧？」他還說：「二六共識：一個英九，各自表述。」文章一出，吸引上千網友點讚，網友大讚：「精準詮釋」、「想頒獎給你」、「超級好笑」。

    還有其他網友留言表示：「留友看馬英九以及馬家的英九」、「英九共識，兩造同屬一個馬家」、「英九主權未定論」、「馬獨頑固份子」、「以南和美青表示：請你們不要干涉馬家內政」、「九二共識，兩個馬英九，各自獨立」。

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