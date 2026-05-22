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    首頁 > 政治

    楊珍妮疑涉霸凌仍赴APEC挨批 卓揆動怒：將心比心不需阻礙公務員在外努力

    2026/05/22 18:24 記者羅國嘉／台北報導
    行政院長卓榮泰今接受立委李彥秀質詢經貿辦（OTN）總談判代表楊珍妮疑涉職場霸凌調查時動怒表示，將心比心，等她回來，就會進一步說明，這樣難道不行嗎？不需要在這裡用這種方式阻礙公務員在外面的努力。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰今接受立委李彥秀質詢經貿辦（OTN）總談判代表楊珍妮疑涉職場霸凌調查時動怒表示，將心比心，等她回來，就會進一步說明，這樣難道不行嗎？不需要在這裡用這種方式阻礙公務員在外面的努力。（記者陳逸寬攝）

    行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣傳生前遭職場霸凌案引發關注，不過，外界質疑，涉案關鍵人士之一的行政院政委兼經貿辦（OTN）總談判代表楊珍妮，目前仍代表我國赴中參加APEC相關會議。國民黨立委李彥秀今（22）日質詢怒批行政院長卓榮泰及勞動部長洪申翰「這麼簡單的案子還要延長？」卓榮泰動怒反擊，將心比心，等她回來，就會進一步說明，這樣難道不行嗎？不需要在這裡用這種方式阻礙公務員在外面的努力。

    李彥秀問及今年1月9日「公務人員保障法」已開始實施，當時外部調查小組就建議說政務委員楊珍妮要依規定請假，若發生在民間，涉及職場霸凌案件，機關應採取「立即有效」的糾正與補救措施，若行為人涉嫌重大，更應先行調整職務。顏慧欣2月間曾提辭職信，但後續並未真正離開工作崗位，「霸凌事件就一直在發生」。

    李彥秀詢問洪申翰，若類似案件發生在民間企業，依即將於7月1日上路的《職安法》規範，是否可以接受涉案主管僅稱「依規定適度辦理」，最後卻沒有具體作為。洪申翰回應，處理原則是希望讓涉案雙方在業務上降低互動，「調離是一種方法，不見得一定只有調離」。

    卓榮泰則說，外部委員當時僅建議楊珍妮「請假」，並未要求調離職務，楊珍妮也已「適度請假」，降低工作量能，並未影響或阻礙任何調查過程，目前楊是在中國江蘇參與APEC相關會議，前兩週還是有一些必須為國際性會議要準備的事項，所以降低最小的工作量能，維持最小的工作程度，絕對沒有去影響任何調查。

    李彥秀質疑，行政院顯然早已知悉相關霸凌事件，「我不相信同一個職場周遭第一圈、第二圈的人都沒有聽說」。卓榮泰回應，當時是在農曆年前收到辭職信，顏慧欣當時又處於生病狀態，因此第一時間「沒有辦法當場了解她所說的內容」。

    李彥秀追問，保訓會依規定應於2個月內完成調查，是否還會再延長？卓榮泰表示，依規定仍可再延長一定時間，且楊珍妮目前正在參與國家重要國際會議。此話一出，引發李彥秀質疑，「這麼簡單的案子還要延長？」

    卓榮泰當場動怒反批李彥秀，委員請將心比心，楊去國家重要的會議，「等她回來，就會進一步說明，這樣難道不行嗎？為國家做事的公務員，難道要用這種方式嗎？回來一定會調查清楚。不需要在這裡用這種方式，阻礙公務員在外面的努力。」

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