談軍售議題 外交部：美方強調對台政策不變 肯定賴總統傳達立場

外交部書面報告指出，美方於川習會前、中、後有節奏的傳遞「美對台政策不變」、「重視台海和平穩定、反對破壞現狀」等重要訊息。（資料照）

針對川習會後美中互動，外交部書面報告指出，美方於川習會前、中、後有節奏的傳遞「美對台政策不變」、「重視台海和平穩定、反對破壞現狀」等重要訊息，彰顯美方對台灣議題的重視；至於軍售議題，美方已強調對台政策不變，華府政策圈亦呼籲持續對台軍售，並指出台灣並非挑釁方。美方對賴清德總統就川習會傳達之立場與就職兩週年演說，均予以肯定。

美國總統川普本（5）月13至15日訪問中國，是自2017年以來時隔近十年再次訪中。立法院外交及國防委員會下週一（25日）將邀請外交部長林佳龍、國安局局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，併請陸委會列席，並備質詢。

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關於川普曾就軍售議題稱，取決於中國以及軍售為籌碼等，外交部在最新書面報告中表示，不便代其解讀其發言，但盼各界注及，美方長期的政策立場為是否逐步減少對台軍售，取決於中方對台威脅程度下之台灣防禦需求。此外，美駐中大使龐德偉（Perdue）也於會後專訪中強調，川普總統於台灣議題上堅守底線，任內對台軍售規模已超過自1979年以來歷任美國總統。

外交部指出，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前接受專訪，也強調，美國對台政策不變，且已明確向中方表達此立場，美方持續關切台海現狀遭逐步侵蝕，因此高度重視透過強化台灣自我防衛能力，重建台海平衡。另外，華府政策圈高度關注川習會，並公開表達對台灣的支持；美國國會兩院跨黨派挺台力道強勁，包括聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）於第一時間重申對台支持，並強調國會一向高度關切台海，且明確表達美方在台灣議題的立場是「台灣必須保持自主與安全（They need to stay independent and secure there）」。

外交部續指，此外，多位跨黨派聯邦參、眾議院領袖級議員均已公開強調，美國應履行長期以來對台承諾，推動對台軍售，持續協助台灣取得必要之防衛性武器，並建立嚇阻力量；華府跨黨派智庫也指出，台灣從未挑釁，中方才是改變現狀之一方，呼籲持續對台軍售，強調對台軍售是為維持台海現狀，並涉及印太地區安全穩定及美國聲譽。

外交部強調，賴清德總統已公開強調，維持台海及區域和平穩定現狀，是中華民國一貫且堅定的立場，也是台灣2300萬人民的最大共識，以及我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。台美長期安全合作與軍售，不僅是美國對台灣的安全承諾，也是長久以來，反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。

外交部也指出，我方樂見谷立言表達美方歡迎賴總統重申維持兩岸現狀，以及希望北京不設前提與台灣民選領導人交流。美國國務院發言人也於5月20日針對賴總統就職兩週年談話表示，美國對台的堅定承諾仍持續，如同40多年來之立場，美國對台政策並未改變。美方期待與賴總統及台灣持續合作，推進雙方共同利益，並維護台海和平與穩定，另敦促北京停止對台軍事、外交及經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話。

外交部強調，穩定的美中關係與強健的台美關係並不衝突，美中的互動也不影響台美在各領域合作的持續深化。外交部亦將持續深化與美國的夥伴關係，透過「總合外交」及「三鏈戰略」的戰略布局，強化與美國等理念相近盟友的協調合作。

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