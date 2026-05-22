藍營南投縣議員提名出爐 林昆熠、羅俞欣受矚目

南投縣議會正在進行定期會，下屆議員將在11月28日投票，藍綠陣營提名名單都已出爐。（資料照）

國民黨今日公布南投縣議員各選區提名，最受矚目的是第二選區提名林昆熠，是現任議員唐曉棻的先生，算是回鍋參選，且外傳要角逐議長；第五選區提名的新人羅俞欣，是現任副議長潘一全的妻子，她將代夫出征。

國民黨南投縣黨部今天公布各選區提名名單，第四選區和第六選區未提名，但第四選區有兩名新人報准參選；第一、第三選區各提名3人，而第二選區和第五選區各提名2人，都是現任議員和新人各1名。

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第二選區除現任的李洲忠，「新人」則是現任草屯鎮農會理事長林昆熠，他在2010到2014年曾當過一屆縣議員，後宣布因生涯規劃不競選連任，後來由他的太太唐曉棻出馬參選，此次回鍋參選，且外傳要角逐議長。

無獨有偶地，第五選區現任議員也僅提名林芳伃，另提名新人羅俞欣，她是現任副議長潘一全的太太，因潘一全受公職人員選罷法排黑條款的影響無法參選，由她代夫參選，外界也盛傳她是角逐副議長的人選。

而民進黨南投縣黨部，早在2月下旬就進行縣議員等公職黨內登記，並確定提名名單，第一選區和第二選區、第五選區各提3人，其中第五選區的廖崑堯是新人，其餘皆是現任議員。第三、第四選區各提1人，外傳黨中央要徵召第一選區的現任議員沈夙崢轉戰南投市長，但她否認轉換跑道。縣黨部表示，目前維持該名單不變，提名人數也不會改變。

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