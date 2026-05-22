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    首頁 > 政治

    藍營稱美暫緩軍售「懲罰台獨」民進黨轟：惡意造謠

    2026/05/22 17:11 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人李坤城。（資料照）

    民進黨發言人李坤城。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯等人將美方因應中東情勢與彈藥調度，扭曲為總統賴清德「傳遞台獨錯誤訊息」導致軍售暫緩。民進黨今（22日）反批，美方說明為因應國際戰事進行軍需調度，國民黨卻硬把「彈藥調度」移花接木成「台獨懲罰」，是毫無事實根據的惡意造謠。

    「請國民黨立即停止散佈錯誤訊息！」民進黨發言人李坤城指出，近日執政團隊一再重申，台美政府之間溝通管道向來暢通，目前沒有任何來自美方、針對此項軍售案進行政策調整的訊息。美國在台協會處長谷立言也公開強調過，美國對台政策不變，美方也對賴總統重申維持兩岸現狀表示歡迎，顯示台美安全合作穩健進行中。

    李坤城說，真正破壞台海和平穩定的，是中國持續軍事擴張、灰色地帶侵擾與外交打壓。台灣採購武器是為了嚇阻侵略、維持和平，國民黨不譴責中國威脅，卻把台灣自我防衛說成挑釁，這套邏輯與中國反對台美軍事合作的說法毫無二致。

    李坤城強調，「國防特別預算條例」遭藍白拖延162天又砍了4700億，今年度總預算至今也未完成審議，國民黨屢屢阻礙台灣國防發展，才是向國際傳遞錯誤訊號。李呼籲，朝野政黨應該為了國家整體發展，儘速完成國防特別預算與一般預算的審議，展現台灣自我防衛決心。

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