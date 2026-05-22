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    首頁 > 政治

    馬英九爆失智風波！陳水扁親送一段話 網驚：以德報怨

    2026/05/22 17:07 即時新聞／綜合報導
    陳水扁製AI圖，為馬英九獻上祝福。（取自陳水扁Threads）

    陳水扁製AI圖，為馬英九獻上祝福。（取自陳水扁Threads）

    前總統馬英九的妻子周美青昨罕見發聲明，「為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。馬英九今天卻稱，上述聲明未經過他同意。對此，前總統陳水扁在Threads發出一張AI迷因圖獻上祝福，並幽默建議馬英九可以學他滑Threads。文章下方，不少網友大讚：「這就是格調」、「以德報怨」。

    陳水扁近期時常在Threads上「海巡」，與網友互動。由於他善用時下最流行的各種網路哏，且透過AI生成與自己有關的迷因又十分有趣，讓不少新朋友重新認識他，並被他的魅力折服。

    陳水扁今日在Threads上發文表示「阿扁祝福馬總統」。他建議：「不妨學阿扁滑脆，永保平安又健康。」他也附上一張AI生成的迷因圖。圖片中的他正拿著一支手機，示範操作給馬英九看，而馬英九則摸著下巴露出饒有興致的神情。

    貼文下方，網友紛紛表示：「這就是高度嗎」、「阿扁總統，你真的很有高度，一樣都是當過台灣元首的人，格局真的差很多」、「阿扁真的是台灣之子，台灣人的善良，表現的如此誠懇」、「以德報怨，實在是太有高度了」、「阿扁的氣度，令人佩服」、「以德報怨、逆增上緣」。

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    前總統馬英九出面說明自己的健康情形。（馬英九辦公室提供）

    前總統馬英九出面說明自己的健康情形。（馬英九辦公室提供）

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