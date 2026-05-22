鄭麗文「強碰」李四川 張育萌諷：每個人都怕被抓到

張育萌質疑，對於鄭麗文計畫訪美，美國在台協會（AIT）處長谷立言也將重點畫在「回應美方的質疑」，根本是在給鄭麗文下馬威。（資料照）

年底九合一選戰持續加溫，參選人陸續舉辦造勢活動，但台灣青年民主協會理事張育萌指出，國民黨主席鄭麗文有如「票房毒藥」，包含新北市長參選人李四川及宜蘭縣長參選人吳宗憲都避開或是不邀請鄭麗文，讓張育萌諷刺「鄭麗文是玩什麼大型RPG嗎？每個人都怕被抓到」。張育萌也質疑，對於鄭麗文預計6月訪美，美國在台協會（AIT）處長谷立言也將重點畫在「回應美方的質疑」，根本是在給鄭麗文下馬威。

張育萌在臉書發文指出，國民黨昨日辦「力挺李四川團結大會」，顧名思義，李四川當然是主角。結果鄭麗文採訪通知發10點45分，李四川自己的採通，硬是發10點25分，然後10點40就閃人，跟鄭麗文連碰面都嫌多。但鄭麗文提早10分鐘抵達，所以就跟李四川「強碰」。李四川被甕中捉鱉，想逃都逃不掉。

請繼續往下閱讀...

張育萌諷刺，李四川人在台上，鄭麗文這個票房毒藥一踏上台，李四川就被激發求生本能，手指手錶，說自己趕著走。鄭麗文原本還面露困惑，逐漸變成驚訝，再露出禮貌性的微笑。

張育萌形容，就像太陽餅裡沒有太陽一樣，這場「李四川造勢」，最後也沒有李四川，只剩鄭麗文、蔣根煌和張智倫在台上，對著不存在的「李四川」喊「凍蒜！」

張育萌指出，昨日下午李四川跑去淡水清水巖祖師廟，終於沒有鄭麗文了，他才「驚魂未定」地說「鄭麗文也希望我儘快再去跑行程」。是這樣嗎？川伯竟然還澄清，跟鄭麗文同台「應該不只20秒啦」。

張育萌質疑，哪一場造勢，主角候選人會數自己跟主席同台有沒有20秒？如果黨主席來是加分，當然同框越久越好，不就是因為每分每秒都膽戰心驚，所以才用「倒數式數秒」？

張育萌提到，藍委吳宗憲近日辦首場造勢，一樣不邀鄭麗文，硬要找蔣萬安從台北跑去宜蘭。吳宗憲昨日被問到這題，竟然也顧左右而言他說，「應該要問我的是，為什麼我邀請蔣萬安來，而不是為什麼誰沒有到場。」對此張育萌諷刺，「我真的聽不懂這個邏輯，鄭麗文就是沒有到啊。為什麼不能問？」

張育萌也指出，吳宗憲的第二場造勢辦在明天。結果一樣，還是沒有鄭麗文哦！這次邀盧秀燕，千里迢迢從台中來。他對此也酸「有夠好笑，鄭麗文是玩什麼大型RPG嗎？每個人都怕被抓到」。

張育萌直言，國民黨候選人們不敢講的話，這兩天，谷立言講出來了。鄭麗文滿心期待，下個月要訪美，不過谷立言對媒體說的話講得很重，「我相信會有許多人問到，國民黨領導階層是否正在從根本上改變黨的政治取向」。這句話，根本是在給鄭麗文下馬威。谷立言還加碼強調，「鄭麗文這次訪問能提供機會『釋疑』（address those concerns）」。

張育萌分析，這就是在重重打臉鄭麗文自以為可以兩面討好的政策。華府無法接受，國民黨從蔣介石的反共立場倒向親中，谷立言委婉地替鄭麗文的訪美行程定調，妳要來可以，但不要想有什麼外交突破，此行的重點是「回應美方的質疑」。

張育萌在文末直言，照理來說，國家定位和兩岸議題，在近10年來的地方選舉都很難發酵。但很顯然，鄭麗文橫空出世，帶領黨中央走出一條「動搖選情」的極端路線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法