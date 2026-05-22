藍指無人機圖利「綠友友」 洪耀南反擊：抹黑別人無法洗白自己

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南。（資料照）

立法院國民黨團指控涉入無人機廠商圖利案，前總統蔡英文辦公室特助洪耀南今（22日）發聲明回應，他及家人從未持有碳基科技與任何無人機產業相關股票，基於研究專業才承擔該職務且遵守法律。洪並批評，國民黨立委刪除「國防特別條例」相關預算，終究無法逃避社會質疑「媚中、賣台」，抹黑別人，無法洗白自己。

藍白主導三讀通過的「國防特別條例」，國民黨團昨天召開記者會指控，政府有圖利無人機廠商「綠友友」之嫌，並點名碳基科技董事長陳文宏曾任小英之友會總會長，公司股東包括洪耀南、執行長游沛文等人，該公司不但取得中科院1.5億元標案，又獲經濟部產發署4倍補助，大酸「加入民進黨，富貴國家幫」。

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對此，洪耀南今透過臉書撰文表示，他必須嚴正聲明，本人及家人至今從未持有碳基公司股票，更未持有任何與無人機產業相關公司的股票。

洪耀南說明，他之所以願意出任碳基公司的獨立董事，並非基於任何利益考量，而是因為無人機產業牽涉複雜的兩岸安全、國際戰略與國防科技發展。基於長期對相關領域的研究與理解，加上無人機產業對台灣國家安全與生存發展具有高度戰略意義，因此才決定承擔此一職務。

洪耀南表示，在擔任獨立董事期間，他始終嚴格遵守法律對獨立董事的規範與要求，僅提供專業意見與治理建議，從未參與或負責碳基公司的實際業務經營與執行。

「你們對相關預算的刪除與杯葛，其政治動機與歷史責任，終究必須向台灣人民與歷史交代。」洪耀南直言，他要正告部分國民黨立委，無人機產業關係到台灣未來國防自主、戰場韌性與不對稱作戰能力，更牽涉台海危機下國家安全的核心命脈。

洪耀南呼籲，與其透過抹黑與政治操作轉移焦點，不如公開向社會說明：當未來台海發生危機時，無人機如何在偵察、預警、海岸防衛、後勤補給、城鎮防禦與全民防衛體系中扮演關鍵角色；又為何世界各國都已將無人機視為下一代戰略核心產業。

洪耀南並批評，抹黑別人，無法洗白自己，「面對社會對你們『媚中、賣台』的質疑，你們終究無法逃避，也無法永遠用政治口水掩蓋真正的國安問題。」

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