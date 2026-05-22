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    首頁 > 政治

    黃國昌上訴竟沒繳裁判費 林智群酸：法院是民眾黨開的？

    2026/05/22 08:32 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（資料照）

    公共電視前董事徐瑞希，在臉書聲明退出民眾黨，但未正式提出書面退黨，民眾黨卻將她註銷黨籍，她打官司請求確認黨員資格存在，台北地院上週判徐勝訴，徐仍保有民眾黨籍。網紅四叉貓爆料，黃國昌遲遲未繳交裁判費6750元。對此，律師林智群表示，黃國昌對民事訴訟法那麼熟，竟然會那麼放心的委任律師上訴，還沒準備裁判費給律師去法院繳納，如果碰到比較機車的法官，就給你直接裁定駁回，判決就確定了，這次是法院包容，才會裁定補繳裁判費，算是放民眾黨一馬。

    林智群在臉書PO文表示，民眾黨員徐瑞希是民眾黨不分區立法委員提名候選人之一，之前因為對民眾黨失望，而在網路上聲明退黨，民眾黨看到這個網路聲明，就直接將她退黨，徐女士表示不滿，說又沒有向黨部繳交退黨申請書，只是在臉書上寫一寫而已，「你怎麼就直接幫我退黨了？」因此提起訴訟，確認黨籍還存在，一審判徐女士勝訴，如果徐女士勝訴確定，不分區立法委員順位還在陳智菡之前。民眾黨怎麼可能任由這個狀況發生，當然要上訴。

    林智群指出，然後民眾黨就找了國民黨的政治人物（偽造文書被告）賴苡任的妹妹提上訴，大部分網友看到這個裁定，只會說民眾黨竟然找國民黨的人的妹妹去處理訴訟，但在法律人眼裡，這個裁定只能說法官人很好，民事訴訟上訴案件，如果由律師提起上訴，但沒繳裁判費，依照民事訴訟法施行法第9條，可以直接駁回，原判決就會確定。

    所以一般律師處理上訴，都是戒慎恐懼，怕沒把程序做好做滿，被法院直接裁定駁回，那就很糗了。

    林智群續指，一般的做法是，先用當事人名義上訴，法院裁定補繳裁判費，再把律師委任狀送進去，如果要掛律師的名字，就一定要把裁判費繳進去，黃國昌黨主席，對民事訴訟法那麼熟，竟然會那麼放心的委任律師上訴，還沒準備裁判費給律師去法院繳納，如果碰到比較機車的法官，就給你直接裁定駁回，判決就確定了。

    林智群直言，這次是法院包容（那一堆律師戒慎恐懼，是在戒慎恐懼什麼？）才會裁定補繳裁判費，算是放民眾黨一馬，這個時候是否應該學黃國昌咆哮？說太離譜了！法院是民眾黨開的嗎？怎麼可以給民眾黨補正的機會？

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