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    首頁 > 政治

    馬英九基金會控有來源不明「台商捐款」 要調查小組約詢會計師

    2026/05/21 19:07 記者劉宛琳／台北報導
    馬英九基金會董事、三人調查小組成員李德維。（記者田裕華攝）

    馬英九基金會董事、三人調查小組成員李德維。（記者田裕華攝）

    馬英九基金會今天召開董事會，但因人數不足流會。基金會晚間聲明表示，今日出席董事會的會計師再次強調，針對基金會內部調查事證中（前基金會執行長蕭旭岑、王光慈財政紀律案），出現來源不明的所謂「台商捐款」，確無入帳紀錄，三人調查小組應該約詢他（指會計師），以釐清事實真相。

    基金會表示，今天召開第3屆第四次董事會，針對外界媒體報導內容，與事實不符的部分，特此聲明。今天召開此次董事會，在場出席的董事有馬英九董事長及高華柱董事2位，三人調查小組成員（薛香川、尹啟銘、李德維）並未出席，出席董事因未達法定人數而流會。

    基金會表示，董事會召開的原定的提案為新任董事的聘任案，今天的議程先由馬英九報告，再由執行長戴遐齡報告。戴強調有關蕭旭岑、王光慈財政紀律案的相關事證，多次提供給三人調查小組參考，接續由瀛睿律師事務所黃翊華律師說明新聘董事案，符合財團法人法、基金會章程的規定是基金會董事長的法定職權。

    基金會表示，今日出席的會計師再次強調，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，確無入帳紀錄，三人調查小組應該約詢他，以釐清事實真相。

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