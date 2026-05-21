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    首頁 > 政治

    不讓民間搶人！內政部爭取空勤飛行員「留才獎金」

    2026/05/21 19:18 記者林哲遠／台北報導
    內政部今日表示，已向行政院爭取空勤總隊的留才獎金，希望更進一步照顧同仁。（記者林哲遠攝）

    內政部今日表示，已向行政院爭取空勤總隊的留才獎金，希望更進一步照顧同仁。（記者林哲遠攝）

    內政部今日表示，針對警察、消防、移民、空勤同仁的照顧，除行政院已核定的調高警勤加給、消防危險加給之外，也已向行政院爭取相關工作獎金、以及空勤總隊的留才獎金，希望更進一步照顧同仁。

    內政部下午舉行部務會報後記者會，針對空勤總隊飛行人員加給、津貼爭案進度，空勤總隊副總隊長林國強說明，目前已在人事總處作業中，行政程序需要會辦給相關的單位並綜合意見，希望能儘速成案。至於是否能在今年底前完成？他表示，樂觀其成。

    內政部次長馬士元補充，台灣這幾年除了開放山林以外，如航空業等新興產業發展迅速，民間直升機公司也投入很多服務。目前在業界到處都缺工，對於空勤總隊來說，希望經過長時間且非常昂貴訓練的飛行員，在離開軍旅生活之後，第二選擇就是內政部空勤總隊，而不是到民間企業去。

    馬士元強調，內政部爭取空勤總隊飛行員獎金，主要就是想留才，畢竟對比業界目前薪水比較沒有競爭力，若沒有辦法搶到人才，未來在整個機隊的維持包含山難、海上急難服務就會有所困難。

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