4艘中國海警船亂金門 海巡巡防艇1對1併航驅離

海巡署金馬澎分署四艘中國海警船闖入金門限制水域，海巡署巡防艇「一對一」併航監控。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署說，4艘中國海警船今天闖入金門限制水域，海巡署隨即調度預置巡防艇前推對應，「1對1」併航監控要求轉向，中國海警船下午5點左右全數駛出金門限制水域。

金馬澎分署指出，總統賴清德20日就職兩週年演說，向國際宣達守護民主自由、維持台海和平穩定的決心；海巡署也拿出平日精訓實力，強勢對應中國海警船的灰帶襲擾，以實際行動展現捍衛海域安全與國家主權的堅定意志。

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海巡署金馬澎分署說，第12巡防區是在下午2點多發現中國編號「14605」、「14531」、「14606」、「14530」4艘海警船接近金門限制水域，巡防區並立刻調度預置巡防艇前推至限制水域部署對應。大約3點，4艘海警船分別自烈嶼南方及料羅東南方海域，以2組分進模式，同時侵擾金門限制水域，海巡艇立即「1對1」併航監控，全程蒐證，同步透過中、英文廣播，以嚴正的語氣要求立即轉向航離，展現海巡署執法決心，中國海警船於5點全數轉向、航離金門限制水域。

金馬澎分署指出，面對中方不斷以海警船製造海上灰帶衝突，海巡署嚴正譴責中方此類騷擾活動，此舉已嚴重破壞區域和平及兩岸良性互動，海巡弟兄將堅定貫徹「以實力取得真正和平」的核心理念，持續強化巡防能量，展現守護主權與海域安全的決心，絕不退縮。

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