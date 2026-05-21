藍營青年團發雞排喊「伯起、壯洋」 婦團譴責：低劣的性貶抑手法

國民黨青年團用性諧音來貶抑競爭對手，婦女新知基金會聲明譴責，呼籲各陣營謹守基本底線。（取自婦女新知臉書）

民進黨徵召立法委員沈伯洋參選台北市長，國民黨市議員參選人賴苡任因打賭輸了要發雞排，20日和國民黨青年團在北市議會附近發雞排時，竟要求領雞排的民眾喊「台北『伯』起，壯『洋』台灣」才能領；對此，婦女新知基金會今（21日）在臉書聲明，譴責用性或性別貶抑競爭對手的手法，呼籲各陣營謹守基本底線。

婦女新知聲明，過去1週不少社群媒體平台以「勃起」、「壯陽」諧音嘲諷民進黨提名的台北市長候選人，昨日國民黨青年甚至發雞排給民眾，要民眾現場喊出嘲諷口號。非常遺憾首都年底選舉如此起步，民主選舉過程，候選人與政黨應該以公共政策辯論，爭取選民支持，這是民主政治良性競爭最基本的邏輯。

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婦女新知表示，強烈譴責任何陣營使用低劣的性或性別貶抑手法，搏取聲量、攻擊對手，破壞民主選舉運作。維繫民主應是各政黨嚴格遵守的底線，請國民黨主席鄭麗文、台北市長蔣萬安出面呼籲黨內人士不要用性或性別貶抑手法攻擊競選對手，讓選舉回歸公共政策辯論。

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