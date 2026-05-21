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    首頁 > 政治

    竹市太原路排水動工又拆除 議員批：市府錯誤決策改不了就停擺

    2026/05/21 18:00 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府進行太原路水利工程，但動工後又拆掉，市議員曾資程批高虹安施政是想到哪做到哪，改不動就停擺，行政執行力失靈。（記者洪美秀攝）

    新竹市府進行太原路水利工程，但動工後又拆掉，市議員曾資程批高虹安施政是想到哪做到哪，改不動就停擺，行政執行力失靈。（記者洪美秀攝）

    新竹市太原路因地勢關係，每逢下大雨容易淹積水，市議員曾資程說，前陣子市府施做太原路旁的排水工程，結果未知會農田水利會、且未與地方溝通，近期市府又打掉拆除。他抨擊高虹安市府不僅重大工程延宕停擺，就連地方型工程，也暴露嚴重的決策混亂。在沒有完整基礎資料、沒有內部討論、地方未形成共識前就施作，然後做錯了再拆掉，是「想到哪做到哪，做錯再修改，改不動就停下來」的荒謬作為。

    曾資程也提到，除太原路的水利排水基礎工程，市民關注的關埔跨慈濟路空橋，市府編了經費與設計規劃費，如今又稱因無共識，暫不施作，不僅浪費公帑，更凸顯市府行政量能嚴重失靈，已讓市民失去信任。

    市府工務處表示，有關慈濟路空橋工程，現階段屬規劃設計與審查程序中，並無「編列經費卻不施作」。由於工程涉及交通動線、結構安全及施工可行性等評估，市府將依法規審慎推動。

    曾資程另指出，高虹安2022年曾批評林智堅任內污水下水道家戶接管率提升有限，但高虹安執政近4年，竹市污水下水道接管率增加幅度不到4%，同樣沒有明顯突破，且淪為選舉的政治口號。市府回應，高虹安任內的下水道接管戶數每年達3000餘戶，已逐步擴大服務範圍。

    曾資程說，高虹安2022年選前承諾要讓孩子就近入學，但有兌現嗎？總量管制學校學生依然擠不進；而慈雲路、關埔、光復路、公道五路，上下班尖峰時段依然塞車，號稱大數據專家的高虹安對新竹交通也束手無策。

    新竹市府施做太原路旁的排水工程，結果未知會農田水利會、且未與地方溝通，近期又打掉拆除。（記者洪美秀攝）

    新竹市府施做太原路旁的排水工程，結果未知會農田水利會、且未與地方溝通，近期又打掉拆除。（記者洪美秀攝）

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