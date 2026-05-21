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    首頁 > 政治

    中國AI認知滲透8年抗戰變14年！梁文傑：這個當然是鬼扯

    2026/05/21 18:31 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    人工智慧AI時代，中國正以「簡轉繁」大量進行AI認知滲透，甚至可能主導未來AI的繁體中文世界觀，連8年抗戰都被中共改成14年抗戰。陸委會發言人梁文傑今天痛批，14年抗戰意思是說，前面6年是中共領導的，後面8年才是蔣介石開始跟日本宣戰，「這個當然是鬼扯，但是鬼扯多了，它可能會變成『事實』」。

    民進黨立委陳培瑜日前召開「文化石油：AI主權建設下的出版內容產業未來」座談會，產業界在會中示警，近年中國圖書大舉進口，若台灣要做主權AI，須防範中國圖書混淆了語料庫。若以自由市場機制，中國很容易就能利用大量的出版品淹沒我們的本土內容。

    對於陸委會如何看待中國以「簡轉繁」的AI認知滲透？梁文傑在例行記者會指出，這些確實是存在的問題，因為AI使用資料庫，以中文來講，當然中國大陸的中文資料比台灣多很多。

    梁文傑指出，還有一個問題是，因為台灣的出版刊物或書籍等，通常都有專利，有智慧財產權的保護。所以要把這些書籍資料輸入AI做為資料庫的話，通常要克服智慧財產權的問題。

    梁文傑談及，根據數發部的說法，台灣現在建立主權AI主要是碰到這個困境，也就是說，必須要一家一家出版社去談，看每一家出版社和每一位作者，願不願意把作品放到AI資料庫裡供人使用。

    梁文傑說，數發部很了解這個問題，這些問題也確實是存在的。比如剛才講到的「14年抗戰」，這個根本就是中共捏造的說法。它講14年抗戰意思是說，前面6年是中共領導的，後面8年才是蔣介石開始跟日本宣戰。「前面6年是他們領導的，這個當然是鬼扯，但是鬼扯多了，它可能會變成『事實』，這個東西都必須要注意」。

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